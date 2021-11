Si Dios existe es azulgrana y se llama Andrés. Eso mismo pensaron todos los aficionados del Barcelona cuando en el descuento de la segunda parte Iniesta recogió un balón en la frontal del área y batió a Cech. El Barça estaba ya eliminado de Europa tras haber encajado un golazo de Essien y haber sido incapaz de chutar entre los tres palos durante todo el encuentro. [Estadísticas] Y entonces llegó Andrés que desencajó el rostro de los espectadores ingleses tras convertir su gol más importante. Guardiola saltaba por la banda, los azulgranas corrían como locos por el campo celebrando el milagro obrado por el de Albacete.Hasta el momento, lo único que se había visto era un Barcelona inoperante estrellándose contra la muralla del Chelsea. Pero el Barcelona logró empatar "in extremis" y se clasificó para la final de la Champions League que jugará en Roma ante el Manchester United En la primera parte el Barça salió acongojado, acobardado, sin conseguir crear ocasiones. Por contra, el Chelsea se encontró con la sonrisa de la Fortuna, gracias a un tempranero gol convertido por Michael Essien.El futbolista francés, de origen ghanés recogió un rechace en la frontal del área y quitó las telarañas de la portería de Valdés. Con su potente zurdazo, que se coló por la escuadra, Essien justificaba haber sido el fichaje africano más caro de todos los tiempos.Maniatado e incapaz de maniobrar ante las líneas del Chelsea, dirigidas con disciplina marcial, el ataque del Barça se redujo a los balones largos de Alves y a las paredes infructuosas entre Messi y Eto'o.Por contra, el Chelsea seguía creando ocasiones. Ora de un rechace, ora de un centro vertical, los ingleses se plantaban una y otra vez en las puertas del gol. Valdés tuvo que salir en dos ocasiones para arrebatar el balón a Drogba, a quien ni Piqué, ni el reconvertido a central Touré conseguían parar.Cabizbajos, los de Guardiola enfilaban el túnel de vestuarios, incapaces de haber realizado un chut entre los tres palos en los primeros 45 minutos.En la segunda parte las cosas no mejoraron. Las tímidas subidas del lateral brasileño y los intentos fallidos de Iniesta no inquietaban a los ingleses.La expulsión de Abidal en el minuto 65 empeoró aún más las cosas. Guardiola estaba atónito y no realizó ningún cambio hasta diez minutos del final, cuando sacó a Bojan.Todo estaba perdido, sin embargo, Iniesta cambió por sorpresa el final del cuento. El centrocampista metió un golazo y clasificó a los azulgranas para la final de la Liga de Campeones. La 'Bella' ganó a la 'Bestia'.