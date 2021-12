Iniesta: "Hasta que no pita el árbitro siempre hay que creer"

El centrocampista del FC Barcelona Andrés Iniesta, héroe de la semifinal de la Liga de Campeones con el gol en el último minuto que dio el pase a su equipo para la final de Roma, certificó tras el partido que "hasta que no pita el árbitro siempre hay que creer".



"Los momentos así no se sueñan", afirmó el jugador manchego tras asegurar que la final es una recompensa más al trabajo que ha realizado el equipo. "Lo merecíamos por el esfuerzo de toda la temporada. Cuando se trabaja, se consigue la recompensa", explicó el jugador en declaraciones a Canal Plus.



El jugador reconoció la labor del Chelsea, que al contrario de lo que sucedió en la ida sí hizo méritos para conseguir el triunfo. "Admiro al Chelsea, que ha llegado a las semifinales en los últimos cinco años. Pero nosotros lo hemos peleado y ya estamos aquí", dijo el centrocampista azulgrana.



Repasando la jugada del gol, Iniesta reconoció que "de haber sido en el minuto cinco, la habría mandado al segundo graderío". "La he pegado con toda mi alma y ha entrado por el único sitio", rememoró el manchego, que definió el tanto como "un momento de la hostia".



"Ha sido emocionante. Lástima ese gol que nos han hecho al principio y que nos ha obligado a ir a remolque", repasó Iniesta, que tuvo un recuerdo especial para "la gente que ha venido y la que ha sufrido en casa".



Eto'o: "Guardiola nos dijo que creyéramos hasta el final"



El delantero del FC Barcelona Samuel Eto'o no ocultó su emoción al término del encuentro que supuso la clasificación del equipo blaugrana para la final de la Liga de Campeones.



"Guardiola nos dijo en el descanso que creyéramos hasta el final y nosotros lo hicimos, si hemos pasado es porque creimos en ello", señaló Eto'o, que resaltó la fe del equipo y continuó elogiando a su técnico, al que calificó como "el mejor".



El camerunés admitió que el partido fue "muy complicado" pero recalcó que el FC Barcelona mantuvo siempre su idea futbolística pese a las adversidades. "Lo mejor es que hemos dejado nuestro estilo en cualquier campo, nuestra arma es la pelota, a veces podemos perder pero muchas otras ganamos", valoró en declaraciones a Canal Plus.



Asimismo, el punta del cuadro catalán recordó las posibilidades que tiene el equipo de firmar una temporada histórica, con la Liga, la Copa del Rey y la Liga de Campeones al alcance de la mano, tras mucho sacrificio y esfuerzo.



"Ha sido muy duro pero con el trabajo del equipo, las ganas de estar juntos y pasarlo bien en cada entrenamiento y en cada partido... ha valido la pena", explicó emocionado Eto'o, que también dedicó el pase a la final a los aficionados blaugranas.



El africano también tuvo palabras para sus inicios de la temporada, en la que no entraba en los planes del club, e hizo balance con la situación actual. "He sufrido mucho, quien me iba a decir que después de la pretemporada tan dura que pasé al final podría ganar tantos títulos", indicó Eto'o.