Madrid pone sus cartas sobre el tablero de juego del COI

Madrid se juega buena parte de sus posibilidades de organizar los Juegos Olímpicos de 2016 durante la visita de esta semana de la Comisión de Evaluación del COI, un panel de trece expertos que examinarán el proyecto al detalle y con la perspectiva de haber viajado ya a las otras tres ciudades aspirantes: Chicago, Tokio y Río de Janeiro.



Madrid recibe desde este lunes a los emisarios del COI con los brazos abiertos, mostrándose tal como es, "sin atrezos artificiales", según el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, cuyo equipo muestra una confianza absoluta en la candidatura "compacta, segura y fiable" de la capital.



Sus infraestructuras, sus instalaciones deportivas, su tráfico, su clima, sus hoteles, su gente... todo puede ser objeto de escrutinio por parte de la Comisión, que está presidida por una mujer cercana y afectuosa, la ex atleta marroquí Nawal El Moutawakel, y compuesta por técnicos rigurosos que han pisado durante su carrera decenas de ciudades candidatas.



Las cartas que Madrid quiere poner sobre la mesa del COI durante esta semana son la seguridad económica y la fiabilidad organizativa, todo ello bajo el envoltorio de 'Los Juegos de las Personas'; de esta manera se distancia, por un lado, de las rivales que no gozan de un colchón financiero sólido y, por otro, de las que, teniéndolo, carecen en sus competiciones del calor humano propio del carácter mediterráneo.



Otro concepto por el que apostará Madrid será el de rotación cultural, consciente de que si la rotación es, como hasta ahora, geográfica, tendrá pocas opciones de ser elegida después de Londres 2012. En cambio, si cala el mensaje del cambio cultural, tras los Juegos asiáticos de Pekín y los anglosajones de Londres ganarían enteros las bazas de Madrid y Río de Janeiro.



El trabajo de la candidatura con la Comisión se repartirá entre 17 ponencias teóricas a puerta cerrada en un hotel madrileño, donde se detallarán los preparativos en seguridad, transporte, obras, medio ambiente o alojamiento, y una serie de visitas a las instalaciones deportivas o los terrenos en los que se ubicarán.





Las instalaciones construidas, la principal baza madrileña



Madrid presume de disponer ya del 77% de las instalaciones construidas o en fase de construcción y quiere que se note. Al capítulo de las ya concluidas acaba de añadir la Caja Mágica de tenis, emblema arquitectónico de la candidatura y que fue inaugurada el jueves por el presidente del Gobierno.



José Luis Rodríguez Zapatero será el primero de los dirigentes que se entrevistará con la Comisión, a la que dará todo tipo de garantías institucionales para la organización de los Juegos. Varios ministros y las autoridades regionales y municipales harán lo propio.



Para que no haya dudas sobre la implicación en el proyecto de todas las esferas, los inspectores del COI participarán el lunes en una recepción ofrecida por los Príncipes de Asturias y serán despedidos el viernes por los Reyes con una comida en el Palacio Real.



Madrid, que ya fue candidata a organizar los Juegos de 2012, que fueron concedidos a Londres, propone ahora que los Juegos se repartan en dos grandes zonas de competición, la Zona Núcleo, en torno al Estadio Olímpico e IFEMA, y la Zona Río, a lo largo del Manzanares, con alguna otra instalación en pleno centro.



Valencia sería la subsede de vela y Barcelona, Mérida, Palma de Mallorca, Córdoba y Málaga organizarían la fase previa del fútbol. Algunas localidades de la periferia de Madrid, como Paracuellos del Jarama, Getafe y Coslada, también albergarían competiciones.





La Comisión hará público su informe el 2 de septiembre



Al término de la visita, que es la última que debe hacer la Comisión, sus miembros se tomarán cerca de cuatro meses para redactar un informe que harán público el 2 de septiembre, exactamente un mes antes de la elección de la sede en Copenhague.



Este informe no es vinculante, pero sí dejará claro a los miembros del COI con derecho a voto qué opciones son las más seguras y cuáles son los puntos fuertes y débiles de cada candidatura.



Las cuatro finalistas ya pasaron en 2008 una primera criba porque todas ellas cumplen, según el COI, las exigencias imprescindibles para ser olímpicas. Tokio fue la mejor puntuada (8,6), sólo dos décimas por encima de Madrid (8,4), con Chicago después (7,4) y Río en cuarto lugar (6,8).



Tras la ronda de visitas de la Comisión de Evaluación, a las candidatas les quedan dos presentaciones importantes: una exposición técnica de su proyecto ante los miembros del COI los días 16 y 17 de junio y la gran presentación final del 2 de octubre en las horas previas a la votación. Los indecisos tendrán esta vez más oportunidades que nunca para elegir, entre lo bueno, lo mejor.