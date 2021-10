Gibernau: "La posición no refleja lo bien que vamos"

El piloto español Sete Gibernau (Ducati) ha asegurado que el decimocuarto puesto cosechado en los entrenamientos libres del Gran Premio de Japón "no refleja" las posibilidades reales de su moto, que rinde "mucho mejor que en Qatar", donde el catalán acabó en la decimotercera plaza.



"La posición en la que he finalizado no refleja lo bien que vamos, creo que estamos un poco mejor y con muchas ganas de que el sábado haga un buen día y podamos rodar mucho mejor y coger más experiencia. No hay nada mal", explica Gibernau, tras una jornada en la que acusó "poca tracción debido a la temperatura".



El circuito japonés ha acogido esta primera toma de contacto con unos trece grados y la temperatura podría bajar aún más. "Dicen que mañana va a llover, veremos qué pasa, creo que de base me encuentro un poco mejor. Me encuentro mucho mejor que en Qatar", ha segurado el piloto de Ducati.