El Barcelona se merienda al Bayern

El Barcelona puede ir a Alemania dentro de 15 días con la tranquilidad de estar virtualmente en las semifinales de la Champions, después de destrozar al Bayer en el 'Camp Nou' (4-0) . Lo del equipo de Guardiola no tiene nombre, desde el comienzo hasta el final el Barça ha dado una clase magistral de fútbol, ha sido uno de esos partidos que hacen adictos al deporte rey.El Bayern ha sido una marioneta que ha bailado al son de los azulgranas. Antes del partido Guardiola declaraba que su equipo no era el favorito, después de los 90 minutos du fútbol total de Xavi y compañía, el técnico 'blaugrana' va a perder credibilidad en sus futuras declaraciones. Por si no son conscientes, que vayan tomando nota el Chelsea y el Liverpool para las semifinales.La nota negativa del partido la ha puesto el árbitro inglés Howard Webb, quepor protestar un penalti sobre Messi. El inglés no ha sancionado la pena y encima le ha mostrado la amarilla a la 'pulga', lo que ha sacado de sus casillas a 'Pep', que ha visto casi todo el partido desde las gradas y se perderá la vuelta en Alemania.La primera parte ha sido, que desde el minuto cinco ha amenazado la puerta de los alemanes. El primer tanto lo ha metido Messi en la primera oportunidad de la que ha dispuesto. Eto'o y el argentino se han cambiado los papeles, el camerunés le ha dado un pase magnífico a Messi, que no ha dudado en batir al portero alemán Butt.Poco después, Messi le ha devuelto el regalo a Eto'o, para que el ariete abriera su particular cuenta y pusiera el 2-0 en el luminoso. El Barcelona no dejaba de tocar la bola entre los cánticos de alegría de los aficionados catalanes.y los alemanes no conocían el color de la camiseta de Valdés.Henry calentó y volvió a mostar su mejor versión, la de las noches mágicas con el Arsenal, y dio un pase de la muerte, tras marcharse de dos rivales, para que Messi marcara su segundo gol y el tercero del partido.El Barça se gustaba y encandilaba a todos con su juego de toque e incisivo. Toni y Ribery no tocaban un balón, gran culpa de esto ha tenido Alves que ha marcado perfectamente al francés. Apenas faltaban tres minutos para que se acabase la primera mitad de sifrimiento alemán, cuando en una jugada que terminó con Messi por el césped, la aprovechócon un disparo cruzado dentro del área.Recital de Iniesta en la segunda mitadEn la segunda mitad, el Barcelona ha salido más relajado al campo, pero sin perder el control del balón. Los alemanes seguían corriendo detrás del esférico y esperando a que pasara rápido lo que quedabva de partido. Iniesta se ha convertido en el protagonista de los segundos 45 minutos.Messi se convertía una y otra vez en, que se veían incapaces de parar a la 'pulga'. El argentino se fue de uno, de dos, de tres y sacó un remate seco y abajo que se esterlló en el larguero gracias a una providencial mano del portero del Bayern.Las dos mejores ocasiones del Bayern han llegado de dos descuidos del Barça que han terminado por resolver perfectamente los jugadores catalanes. La más clara una de Ze Roberto en un mano a mano con Valdés que ha salvado Puyol interponiéndose en el remate del brasileño.Henry ha sido cambiado por Keita, el francés ha vistocon los aplausos y ovaciones del público azulgrana. Los jugadores de klinsmann no daban la talla y las carencias técnicas de este equipo se han visto sin censuras, gracias a la mejor versión del Barça de Champions.Los minutos seguían corriendo con la misma tónica, el Bayern defendiendo los ataques de los de 'Pep' y asistiendo a un recital de fútbol.El partido terminó con cuatro goles del Barcelona y una de las mejores, si no la mejor versión del FC Barcelona. El Bayern ha recibido nueve goles en dos partidos, cinco ante el Wolfsburgo en la Bundesliga y cuatro ante el Barcelona en la Champions. El equipo de Klinsmann ha salido bastante tocado del 'Nou Camp'.