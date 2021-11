Lass, convencido del triunfo en Anfield

El centrocampista francés del Real Madrid, Lassana Diarra, se mostró "seguro" de que su equipo logrará vencer en Anfield al Liverpool y conseguir clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Campeones, al tiempo que consideró que la clave será la buena salida al campo y que el equipo pueda hacer su juego.



"Aunque no será un partido fácil, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para superar la eliminatoria. El principio del partido va a ser clave porque nos van a presionar mucho, pero si en los primeros minutos conseguimos imponer nuestra forma de jugar les haremos mucho daño", destacó, en palabras a 'Realmadrid.com'.



Para Lassana Diarra, "lo más importante de todo es tener la cabeza fría" ante un público que tratará de llevar en volandas a los suyos. "Si te preocupas de todo lo que hay alrededor no vamos a conseguir nada, la afición allí aprieta mucho y ayuda a su equipo, pero tenemos que abstraernos de todo eso y centrarnos en nuestro partido", expresó.



El jugador, que militó durante tres temporadas en la 'Premier League' conoce perfectamente al Liverpool y destaca entre sus futbolistas a Gerrard, además de a los españoles Torres o Xabi Alonso: "Para mí su mejor jugador es Gerrard, que lo tiene todo. Su fuerza, potencia y calidad está al alcance de muy pocos, además siempre esta con su equipo cuando le necesita".



"No voy a descubrir a jugadores como Torres que todos aquí le conocen, Xabi Alonso o Carragher, pero lo que tenemos que hacer nosotros es no pensar en ellos y darlo todo para que pase lo que pase ganemos el partido", añadió.



Personalmente, su deseo es conseguir algún título. "Tanto la 'Champions' como la Liga me interesan mucho, pero es cierto que al Real Madrid le consideran el mejor equipo de Europa y en ese sentido me haría mucha ilusión obtener la Liga de Campeones. Llevo sólo dos meses aquí y me quiero marchar de vacaciones feliz con un título", concluyó.