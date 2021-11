Pepe: "En Anfield todo será diferente"

Pepe, central portugués del Real Madrid, se ha mostrado optimista antes de viajar a Liverpool, donde su equipo tiene que remontar un gol en contra para superar la eliminatoria de octavos de final, y aseguró que "en Anfield todo será diferente".



"Vamos a jugar un encuentro distinto al de la ida. En Anfield todo será diferente porque no creo que el Liverpool sea tan defensivo como en el Santiago Bernabéu. Tenemos que aprovecharnos de eso para clasificarnos", aseguró en rueda de prensa Pepe.



Como ocurrió en el Bernabéu, el Liverpool llega a la cita pendiente de un jugador clave, Steven Gerrard, y ahora también de Fernando Torres, que se lesionó un tobillo en la ida. Para Pepe, lo importante de su rival es el bloque que forman.



"Lo que realmente me preocupa es su colectivo. Todos trabajan mucho y saben lo que tienen que hacer en el campo. Cualquiera de ellos tiene calidad y aquí no notaron la ausencia de Gerrard. Tenemos que estar muy concentrados para ganar", manifestó.



El gran ausente del derbi del sábado ante el Atlético de Madrid (1-1) quitó importancia a los desajustes defensivos blancos que permitieron las numerosas ocasiones que perdonó el rival.



"Tenemos que dar mérito a los jugadores del Atlético de Madrid. Son delanteros de mucha calidad que hicieron trabajar mucho a la defensa y el equipo sufrió un poco", opinó.



"Lo importante fue sumar porque jugábamos en nuestra casa. Finalmente sacamos un punto y todo lo que sea sumar es bueno en nuestro camino por ganar la Liga", dijo.



Para Pepe queda mucha competición por jugar y de poco importa que la distancia del Barcelona haya aumentado a seis puntos. "Ellos aún tiene que visitarnos y ganando nos quedaríamos a tres puntos. La Liga está abierta y la vamos a pelear hasta el final".



El defensa portugués apoyó las decisiones de Juande Ramos, que generaron cierta polémica antes del derbi al dar descanso a un jugador joven como Gonzalo Higuaín, que se marchó enfadado del Bernabéu.



"Los futbolistas tenemos que estar preparados para todo. El mister quería reservar a Higuaín para el partido de Andfield porque es un jugador muy importante en el esquema del equipo. Los futbolistas tenemos que apoyar a Juande en sus decisiones", concluyó.