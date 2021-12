Nadal: "De momento no hemos ganado"

Rafa Nadal quiso rebajar la euforia tras su aplastante triunfo ante Janko Tipsarevic al decir que de momento "no hemos ganado", aunque admitió que espera no tener queEn caso de tener que jugarlo, el mallorquín confía en mejorar su juego: "".Nadal considera que la adaptación a la pista ha sido clave en el partido: "Estamos en mitad del circuito de pista dura y jugar el primer partido en tierra batida no es fácil", al igual que en el anterior entre Ferrer y Djokovic En ese sentido, el nº 1 del mundo reconoció -preguntado por RTVE.es- que 'Nole' podía haber acusado los efectos del temporal de los días anteriores: ", porque lo que ha pasado afecta al entrenamiento".No obstante, advirtió de la peligrosidad del número tres de la ATP al asegurar que al final de su partido "estaba jugando muy bien, lo que pasa es que David ha estado impresionante".Madridista reconocido, no quiso hacer un pronóstico del derbi de esta tarde entre Real Madrid y Atlético de Madrid, pero reconoció que los rojiblancos tienen sus posibilidades: "¿Capacitado para romper la racha del Madrid? Claro que".