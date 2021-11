Djokovic: "Ferrer ha sido el justo vencedor"

El tenista serbio Novak Djokovic ha señalado tras su derrota ante David Ferrer en el primer punto de la eliminatoria de Copa Davis que el jugador español fue justo vencedor y agregó que no supo tener paciencia para jugar los puntos importantes del partido.

"David ha jugado muy bien los dos primeros sets y yo he cometido más errores que él. Si en los momentos cruciales hubiera jugado con más paciencia podría haber sido distinto, pero él ha sido el justo vencedor", señaló.

El número tres mundial argumentó que aunque no quería que se entendiera como una excusa, sí que le ha afectado jugar en una superficie como la tierra batida, donde no jugaba un partido desde el pasado mes de junio.

"He salido a tratar de dar lo máximo en un partido como este, pero no he podido imponer mi ritmo en esta superficie. He podido hacer pocos entrenamientos y no es fácil pasar a estas alturas de la temporada a jugar de pista dura a tierra, pero así es la Davis", indicó.

Cuestionado por el partido que jugará contra Rafa Nadal, si la eliminatoria no se decide antes, Djokovic apuntó que "sería un partido muy importante para los dos equipos".

"Mi partido de hoy no ha sido la mejor manera de empezar, pero jugar contra el número uno del mundo siempre es un aliciente y trataré de corregir los errores que he cometido", dijo.

En cuanto a la posibilidad de formar parte del dobles, comentó: "Depende de lo que decida el capitán, de acuerdo con los jugadores. En caso de que decida que he de jugar saldré a darlo todo" y añadió que Serbia cuenta con la ventaja de tener a un jugador tan especializado como Nenad Zimnonjic, uno de los mejores doblistas del mundo.



Ferrer: "No ha sido fácil"



El vencedor quiso dejar claro en la rueda de prensa posterior al partido que no había sido "tan fácil" la victoria ante Djokovic. Según Ferrer, "han sido errores en momentos clave" por parte de un Djokovic "muy irregular", los que decidieron el partido.



El alicantino declaró sentir "una satisfacción enorme" por ganar el primer punto "más especial por ser en casa". Sin embargo, no quiere dejarse llevar por la euforia de su buen inicio de temporada y reconoce que su vuelta al 'top ten' de la ATP es "complicada".