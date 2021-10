El CONI defiende su investigación a Valverde

El presidente del Comité Olímpico Italiano, Gianni Petrucci, ha defendido la apertura de una investigación por parte de la fiscalía antidopaje del organismo contra el ciclista español Alejandro Valverde por la "Operación Puerto", ante lo que considera inmovilismo de la Justicia española en este caso.Petrucci explica en una entrevista publicada en el diario "La Repubblica" que "España es un país amigo política y deportivamente" y por ello, añade, siente mucho que no se haya hecho nada en este caso."Es bastante triste que hayamos tenido que intervenir nosotros (el CONI), ya que, si no era así, no habría pasado nada", agrega el presidente del máximo organismo deportivo italiano. Petrucci asevera "que el CONI seguirá por su camino porque se ha limitado sólo a hacer su deber".La fiscalía antidopaje del CONI llamó a declarar a Valverde el pasado 19 de febrero al imputarle los delitos de intento de dopaje en el marco de la "Operación Puerto", la red de dopaje investigada en España.El fiscal del CONI, Ettore Torri, asegura que la bolsa de sangre "número 18" incautada al doctor español Eufemiano Fuentes durante la "Operación Puerto" contiene la sangre del corredor murciano del Caisse d'Epargne y en ella se han encontrado restos de EPO."Nosotros combatimos el dopaje. Lo que quiere decir quey, por desgracia, a veces los encontramos. Otros no lo hacen", denuncia Petrucci.La entrevista a Petrucci acompaña un artículo publicado en la sección de deportes del diario "La Repubblica" en el que bajo el título de "Escándalo encubierto" se critica la gestión de la justicia deportiva en el caso de la "Operación Puerto"."Era la operación antidopaje más grande que se había realizado desde siempre, pero las bolsas con la sangre (incautadas al doctor Eufemiano Fuentes) han desaparecido, algunas pruebas no han sido nunca analizadas, los investigadores han sido trasladados y los fiscales han dejado de trabajar cuando estaban en el mejor momento", denuncia el diario romano.Sobre el, sus abogados pidieron el jueves a la fiscalía antidopaje del CONI que transmita todas las pruebas y documentos contra el corredor murciano a los órganos de justicia deportiva de España, al considerar que son los "únicos" que tienen jurisdicción en este caso.Ahora el CONI tendrá que contestar a las alegaciones presentadas por los abogados del corredor español y pueden archivar el caso o continuar con su acusación y pedir la suspensión cautelar de Valverde.