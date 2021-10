El presidente del Sevilla, José María del Nido, reconoció después de la derrota de su equipo frente al Athletic de Bilbao (3-0) en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que el conjunto vasco había sido "incomprensiblemente superior".En este sentido, el abogado confesó que los nervionensesademás de estar "viviendo momentos difíciles", después de decir adiós a la posibilidad de disputar un nuevo título."Teníamos muchas esperanzas en esta competición y, desgraciadamente, no hemos estado a la altura. En todo momento el Athletic ha sido incomprensiblemente superior al Sevilla".Del Nido explicó, el sentido de esta afirmación, matizando que la misma responde a su convencimiento de quecon el que se enfrentaron. "El Sevilla no ha estado a la altura de las circunstancias, en una competición en la que teníamos muchísima ilusión de vernos en la final de Valencia, pero desgraciadamente hemos sido incapaces", admitió en declaraciones a Canal Sur.Por lo tanto, el mandatario opta por pasar página cuanto antes de esta goleada, que cierra el paso de Sevilla en la Copa. "Hay que centrarse en la Liga, donde tenemos una magnífica clasificación. No se nos puede ir de ninguna forma clasificarnos entre los cuatro primeros".Del Nido fue consultado sobre su ya famosa afirmación de que el Sevilla se comería "al león desde la cola a la melena". "Intenté dos cosas y creo que la idea era buena: una era animar a mis jugadores para que vieran quey el segundo era focalizar la atención de la grada", explicó, no se arrepiente "en absoluto" de haber pronunciado esa frase minusvalorando al Athletic porque el objetivo que buscaba con lo dicho se había cumplido.