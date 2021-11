No habrá 'chorreo', sino "igualdad máxima"

Juande Ramos, técnico del Real Madrid, no coincidió con su presidente Vicente Boluda que habló de "chorreo" al Liverpool , espera una "eliminatoria muy igualada" y destacó que "el ambiente del Bernabéu no tiene nada que envidiar al de Anfield".El entrenador del Real Madrid está convencido de que la atmósfera que se crea en el estadio Santiago Bernabéu en las noches europeas, va a ser un punto a favor de su equipo en una eliminatoria que espera se "decida por pequeños matices"."No me cabe duda de que este tipo de partidos conmueve a la gente del Bernabéu. Llevan tiempo esperando este partido y empujará a tope para ganar. El ambiente del Bernabéu no tiene. La gente esta deseosa de vivir una noche europea y la necesitamos, ahora que la eliminatoria está igualada", afirmó.Juande Ramos nunca quiere responder a declaraciones. No lo hizo ni ante un nuevo ataque de, técnico del Manchester United, que descarta al Real Madrid de la lucha por la Liga de Campeones. Tampoco quiso opinar sobre las declaraciones de su presidente, confiado en un triunfo fácil ante el Liverpool, aunque terminó mostrando un punto de vista radicalmente distinto."Para mí va a ser una eliminatoria muy igualada entre dos equipos parejos de nivel. Los pequeños matices serán los que desequilibren la eliminatoria. Espero igualdad máxima. Se decidirá al final el ganador", opinó."Hoy en día en el fútbol no se le gana fácil a nadie y si encima hablamos de un histórico como el Liverpool, se complica aún más. Creo que va a ser una eliminatoria muy igualada, no sé si con muchos o pocos goles, pero la igualdad va a estar presente en los 180 minutos", añadió.La presencia del capitán del Liverpool,, en el Bernabéu, fue tema principal de la comparecencia de Juande Ramos, que tras esquivar varias preguntas terminó reconociendo que nada trastocará su idea, preocupado exclusivamente del Real Madrid."Desconozco si Gerrard puede jugar ni se como ha entrenado. Si juega es porque está en condiciones, porque no me creo que juegue lesionado. Es un jugador importante y yo no pondría a un lesionado. Imagino que Rafa (Benítez) tampoco", explicó.La importancia del partido no pone nervioso a Juande. "Estoy expectante, no nervioso. Es un partido importantísimo, pero ya he vivido finales europeas". Y eleva el interés del equipo al personal, al no mirar su futuro consciente de que sólo seguirá en el banquillo madridista si gana un título."Sólo me interesa superar la eliminatoria. Soy profesional, siempre quiero ganar y es lo único importante en este momento. Tenemos una eliminatoria bonita ante un top de Europa. Los aspectos personales míos ni de ningún jugador no tienen ninguna importancia en este momento", manifestó.De su rival destacó "su conjunto" y su "competitividad con muy buenos futbolistas", pero no mostró excesiva preocupación en ninguna individualidad. Mirando a su equipo no confirmó sio Guti ocuparán el único puesto que queda libre, aunque dejó ver que Guti no será titular."Ante el Betis hizo 45 minutos aceptables para el mes y medio que llevaba sin jugar. Vino bien que el partido estaba encarrilado para volver a competir. Se acerca a su nivel, es un futbolista importantísimo para mañana, lo tenemos disponible y es posible que tenga una participación importante. Espero que decisiva".La racha de resultados del Real Madrid, que encadena nueve victorias consecutivas, no ha trasladado la euforia a la plantilla madridista según su técnico."Creo que dentro del vestuario hay más un ambiente de optimismo, no de euforia. En el equipo estamos contentos por los últimos buenos resultados, que nos dan confianza para afrontar el partido"."Externamente, en la afición, habrá optimistas y eufóricos, pero en el equipo estoy satisfecho de cómo ven una eliminatoria dura y difícil. Sabemos que habrá que trabajar mucho para salir adelante"