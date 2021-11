Abel: "La eliminatoria sigue abierta"

Maniche: "Si soy sincero, creo que merecieron ganar"





Cerezo: "Las espadas siguen en alto"

Abel Resino, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró que la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Oporto, pese al empate a dos en la ida en el Vicente Calderón , y recalcó que su equipo puede ganar en "cualquier campo", incluido en el estadio de Dragao."Teníamos la idea de ganar, pero nos hemos enfrentado ante un gran equipo, que ha estado muy fuerte y con muchísima velocidad. Ha sido un partido competido, el equipo ha dado la cara, lo hemos intentado y ha sido un resultado justo. El equipo ha tenido una actitud buena y, poco a poco, vamos a pegar un cambio. Si el rival es un gran equipo también parece que juegas menos", declaró."La eliminatoria sigue estando abierta. Lo mismo que el Oporto ha empatado aquí, nosotros podemos ganar perfectamente allí. Además en ese partido, el equipo va a estar físicamente mucho mejor de lo que estábamos en este encuentro. Iremos a por la eliminatoria y a por el partido. Podemos meternos en cuartos", continuó."Nosotros tenemos que ir a Oporto a por todas., tenemos muchas posibilidades también y vamos a vender cara nuestra derrota. El Atlético de Madrid puede ganar en cualquier campo y por qué no en Oporto", explicó.Abel también explicó la sustitución del argentino Sergio 'Kun' Agüero en el minuto 55: "El 'Kun' estaba trabajando mucho, pero tenía muchas dificultades con los centrales del Oporto. Ha hecho un buen trabajo y era el momento ideal para el cambio. Intentaba buscar un enganche con Maxi y tener más posesión".El atacante argentino, cuando fue sustituido, se marchó directamente al vestuario. "No me he enterado siquiera. Ese hecho no tiene la mayor importancia", concluyó el entrenador.Nuno Ricardo Oliveira Ribeiro, 'Maniche', confesó que a su juicio el Oporto había sido superioren la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones."Si soy sincero creo que merecieron ganar porque crearon muchas ocasiones", confesó el centrocampista portugués del Atlético, a quien no sorprendió las buenas prestaciones del cuadro luso durante los noventa minutos disputados en el Vicente Calderón."Sabíamos que el Oporto eran un gran equipo, con grandes jugadores y que no se iban a dar por vencidos a pesar del 1-0", apuntó 'Maniche', que sustituyó a la hora de juego a Raúl García en la zona ancha.El centrocampista es consciente de que la vuelta en Oporto será "complicada" porque en casa los 'dragones' son "un equipo muy difícil". "Pero si hacemos un gol pueden cambiar las cosas", subrayó un positivo 'Maniche'.El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, confesó que su equipoaunque el resultado cosechado en la ida de los octavos ante el Oporto (2-2) no fuera el mejor posible."Las espadas siguen en alto y como yo digo no hay enemigo pequeño", apuntó el dirigente rojiblanco, para quien el Oporto fue un equipo "difícil".Cerezo subrayó que su equipo "", pero que al final el empate era lo que reinaba en el marcador, lo que obliga a los rojiblancos a marcar en Oporto si quieren seguir adelante."Sólo nos queda luchar y trabajar, también podemos ganar allí, ¿por qué no?", se preguntó Cerezo, que obvió las críticas de la afición al equipo. "Yo me fijo en el juego y no en las protestas", dijo.Cerezo cree que la eliminatoria está plena de "incertidumbre" y "puede ganar cualquiera", aunque previamente está el encuentro ante el FC Barcelona, el próximo domingo en el estadio Vicente Calderón. "No es la primera vez que ganamos al Bara", afirmó rotundo.