Phelps podría ser procesado por consumo de marihuana

La foto publicada la semana pasada en un periódico británico, en la que se ve al nadador Michael Phelps consumiendo marihuana, sigue trayendo cola.



Según The New York Post, el campeón olímpico podría ser procesado por este hecho. El diario americano cita al sheriff Leon Tott, que asegura que presentará cargos si logra demostrar que Phelps consumió esta sustancia en su condado.



"Este caso no es diferente de cualquier otro. Incluso podría ser más sencillo porque contamos con fotografías y una confesión", asegura el jefe del condado de Richland.



El nadador que ya se disculpó públicamente, calificando su comportamiento de "inapropiado", podría enfrentarse a una multa de 570 dólares o hasta 30 días de cárcel.



Sin embargo, tanto la Universidad de Carolina del Sur como la policía de Columbia se mostraron contrarios a presentar cargos contra el deportista.



Así mismo, el Comité Olímpico Internacional aceptó sus disculpas, alegando que el consumo de marihuana fuera de competición no supone un caso de dopaje.