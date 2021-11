España busca afianzar el liderato en Bélgica

Alineaciones probables:

La selección española afronta en el estadio Rey Balduino su primera prueba de fuego de la era Vicente Del Bosque, en su visita a Bélgica en el cuarto partido de clasificación al Mundial 2010, al quepara dar un paso en firme hacía Sudáfrica.Los 'diablos rojos' son. Superados los trámites de Bosnia Herzegovina (1-0 en Murcia), Armenia (4-0 en Albacete) y Estonia (3-0 en Tallin), la 'roja' llega a la cita marcando registros para la historia.La realidad de la selección española ha cambiado desde su última visita a Bruselas. Llega sintiéndose la mejor, manteniéndose en el cielo futbolístico tras dos años sin saborear la derrota. Estableciendo unpor cada victoria que sella.En aquel 7 de octubre de 2005 todo estaba en juego. Una nueva generación de futbolistas se jugaba su presencia en el Mundial de Alemania. España, con dos goles de Fernando Torres, conquistó Bruselas.Con un estilo por bandera a imponer, saltará España al césped del Rey Balduino que tiene a todos descontentos. Su apariencia es buena, pero. Perjudicará a los dos equipos. No hay excusas entre el líder y el segundo del Grupo 5.Vicente Del Bosque realizará dos cambios en su equipo titular., en lugar de Juanito, y entrega el mando a Marcos Senna, descansado tras una rotación que permitió premiar el esfuerzo de Xabi Alonso. Sigue teniendo 'entre algodones' a Sergio Ramos. Su hambre no le permite parar, aunque tiene el pubis cargado.El respeto de los internacionales españoles a los belgas es máximo. Bélgica entremezcla una nueva generación de futbolistas, que se presentó en los pasados Juegos Olímpicos de Pekín, con la veteranía de hombres claves en un pasado reciente. Permanece en su centro de la zaga el binomioEl seleccionador belga, René Vandereycken, planea cambios. Su equipo ha ganado los dos partidos que ha disputado como local (3-2 a Estonia y 2-0 a Armenia) y arrancó un punto de su visita a Turquía,(1-1)., Vandereycken planea dar entrada a Vanden Borre, Van Buyten y Vermaelen en defensa, en lugar de Gillet, Van Damme y Defour. Experiencia para frenar a España. "Jugaremos sin complejos. Con la ambición de dar la sorpresa", avisa.Hasta última hora, no conocerá si el portero titular, Stijn Stijnen, puede jugar el partido.. Si estará Marouane Fellaini, el futbolista del Everton, al que los españoles señalan como el gran peligro. Por encima de Wesley Sonck que protagonizará con David Villa el duelo de máximos goleadores de la fase de clasificación.La euforia desatada por la Eurocopa se palpará en el Rey Balduino.en un estadio antes llamado Heysel, de mal recuerdo para los aficionados del Atlético de Madrid. Allí, dejó escapar de sus manos la Copa de Europa de 1974 ante el Bayern de Múnich.Stijnen; Vanden Borre, Van Buyten, Vermaelen, Kompany, Timmy Simons; Fellaini, Jan Vertonghen, Witsel; Dembélé y Wesley Sonck.Iker Casillas; Sergio Ramos, Albiol, Puyol, Capdevila; Cazorla, Marcos Senna, Xavi, Iniesta; Villa y Fernando Torres.Lubos Michel (SVK).Rey Balduino.20.45 en La 1 (directo)