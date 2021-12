El 'putt' más largo

No, no es el último 'putt'* que embocó en su segundo British Open, con un emocionante final ante Tom Watson en el Old Course de St. Andrews en 1984; este golpe es uno en el que te juegas algo más que una jarra de clarete en plata, es el que el mejor golfista español de todos los tiempos está librando en su imprevista estancia en el Hospital de Laz Paz, en Madrid.



No estaba Seve en sus mejores momentos, personales y profesionales, cuando este hándicap se presenta en su vida cual obstáculo oculto en el recorrido más importante que tenemos los humanos, vivir.



No es fácil resistirse a la incómoda realidad de no ser el de hace unos años, de no pasar el corte en un torneo, de no poder competir tampoco en el Senior Tour con otros veteranos jugadores, de abandonar tu sueño, en definitiva. No es fácil acompañar esta situación con problemas personales y afectivos que minan el ánimo. Es preciso, Seve, ser grande en la vida, sin preocuparte del lugar en el escalafón.



Por eso, no creemos que este santanderino de Pedreña, acostumbrado a los más increíbles golpes, simplemente abandone su lucha; desde luego, ninguno lo deseamos.



Comentaba Seve en una entrevista con El País hace cinco años que "mi leyenda depende de la memoria de la gente". Ciertamente guardamos en nuestra memoria lo mejor del talento más espontáneo que hemos visto en esto del golf. Talento que ha forjado esta leyenda que maravilló a Europa y Estados Unidos cuando sin cumplir los 17 años se hizo profesional y empezó una de las más brillantes carreras deportivas de nuestro país, premiada en 1989 con el Príncipe de Asturias.



Su llegada trajo aire nuevo, frescura y sencillez a un deporte que, por tradición, se ajustaba a las reglas de un club que se llama a sí mismo "real y antiguo".



Desde su incorporación al equipo de la Ryder Cup, anteriormente sólo compuesto por jugadores británicos, Europa volvió a recuperar el trofeo tras muchos años de decepción y derrotas ante los estadounidenses.



Él fue el culpable de que por primera vez esta competición se celebrará en el continente, en 1997, en el campo de Valderrama y él capitaneó al combinado europeo que consiguió uno de los más celebrados triunfos.



Hoy aún vemos su silueta, convertida en logotipo personal y empresarial, con el puño en alto celebrando su triunfo en St. Andrews, y deseamos que ese sea el hoyo 18 de este recorrido.



¡Vamos, Seve!



* El 'putt' es un golpe dado con el "putter" (uno de los tipos de palos de golf) y que se suele realizar en el Green.