Llaneras: "La despedida soñada"

Joan Llaneras se va del ciclismo en pista tras haber conquistado un oro y una plata en los Juegos de Pekín, "la despedida soñada" por el atleta mallorquín que tiene el mejor palmarés olímpico de España.



"No hay vuelta atrás en mi despedida, es una decisión pensada, consensuada con la familia. Es duro retirarse así pero ya está tomada la decisión. Sé que al principio mi cabeza va a sufrir, pero hay que hacerlo", asegura Llaneras.



Su adiós a la pista le deja sin los ingresos por las becas ADO, lo que le da la oportunidad de criticar la política española de ayudas. "Te las dan cuando tienes buenos resultados en los Juegos, así la retirada me supone renunciar a una buena cantidad de dinero", asegura.



Llaneras no pensó que era su última carrera. La preparó como una más, con la particularidad de que con su compañero, Antonio Tauler, nunca había disputado este tipo de pruebas en la que la compenetración es tan importante.



Era el suplente de Carles Torrent, que se había lesionado y había dejado cojo el equipo de Madison. A la hora de elegir un sustituto prefirió a Tauler, un hombre fuerte pero con poca experiencia en esta prueba. "Toni estaba en buen momento y preferimos la fuerza a la técnica. Íbamos a perder algo de tiempo en los relevos pero el resultado está ahí", dice Llaneras.



Apenas se habían entrenado tres días. Como el sábado pasado, Llaneras acudió al velódromo de Laoshan en bici. Unos 30 kilómetros desde la Villa Olímpica, un paseo que le permitió, "relajarse, pensar, charlar con Toni".



Una vez en carrera, la táctica de los españoles era esperar a la mitad, dejar que pasara el tiempo, que los otros se olvidaran de ellos. "Creíamos que no estábamos entre los favoritos porque era la primera vez que corríamos juntos. Pero al parecer, alguno nos tenía fichados", dice Llaneras.



Tauler: "El mejor regalo"



Tony Tauler no le puede pedir más a los Juegos de Pekín, donde disputó su primera carrera de Madison y se colgó la medalla de plata junto con su paisano Joan Llaneras.



"Es el mejor regalo de los Juegos", afirmó tras lograr el mayor triunfo de su carrera en una prueba en la que no es un especialista y con la que no contaba mucho. "Yo vine aquí con esperanzas en la prueba de persecución individual, la Madison era una segunda oportunidad", rememora.