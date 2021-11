Alberto Contador: "Lo he dado todo"

"No ha podido ser, lo he dado todo, he salido muy bien pero los demás venían con mucha fuerza por detrás, y al final me han pasado", decía Alberto Contador a RTVE.es nada más bajarse de la bicicleta. El de Pinto se ha quedado a tan sólo ocho segundos de la medalla de bronce, que finalmente se ha llevado su compañero de equipo, el estadounidense Levi Lepheimer.



Samuel Sánchez se mostraba algo más animado tras la carrera, pese a terminar en sexta posición. "Yo he ido my bien, pero no tenía referencias, proque he salido el primero de mi grupo, y aunque el trazado era bueno para nosotros aquí había verdaderos especialistas en la contra", señalaba. Lo mismo remarcaba el seleccionador Paco Antequera minutos antes de dar la salida, cuando se mostraba muy esperanzado por la actuación de los españoles, pero pedía cautela. "Los nuestros están muy ben, el trazado nos favorece y el viento no nos molesta demasiado, pero aquí hay gente que sólo se prepara para esto y están muy fuertes", reconocía.



Los españoles comenzaron la carrera como auténticas motos, marcando los mejores tiempos de paso en los controles intermedios, pero poco a poco el suizo Cancellara, que en el primer control iba casi un minuto por detrás de Samuel y de Alberto les fue recortando distancias. Sin embargo, el suizo tuvo un final explosivo y terminó exhausto tirado en el suelo tras cruzar la línea de meta.