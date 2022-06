Nadal gana con más dificultad de lo previsto ante el italiano Potito Starace

El número uno del mundo, Rafa Nadal, ha debutado con victoria ante el italiano Potito Starace, en un partido que a priori parecía que el español iba a resolver por la vía rápida. Nada más lejos de la realidad, Nadal ha sufrido hasta el último momento para ganar el partido.



Al final, 6-2, 3-6 y 6-2 ha sido el resultado del partido, confirmando el pase del mallorquín a la siguiente ronda, donde se enfrentará al australiano Hewitt.



Sin tiempo para reponerse, el español ha ganado el partido de dobles, en compañía de Tommy Robredo, superando a los suecos Jonas Bjorkman y Robin Soderling por un doble 6-3, en una hora y veinte minutos de partido.



Por su parte, el compañero de Nadal en dobles, Tommy Robredo, abandona el cuadro individual masculino de los Juegos después de haber sido eliminado por el italiano Andreas Seppi por 6-4, 4-6, y 8-6.



David Ferrer, número 4 del mundo, y Nicolás Almagro, tampoco han podido superar a sus rivales en la primera ronda de los Juegos y han quedado eliminados de Pekín a las primeras de cambio. Sin embargo, en su partido de dobles, la pareja ha ganado, ante los sudafricanos Kevin Anderson y Jeff Coetzee, por 3-6, 6-3 y 6-4.



El debut de los tenista españoles en la cita olímica ha sido un desastre, de 4 representantes en individuales masculino, ya sólo queda un jugador español en el cuadro de tenis, el número 1 del mundo Rafael Nadal.



Para las chicas ha habido suerte dispar, María José Martínez ha conseguido el pase a segunda ronda, tras imponerse a la australiana Alicia Molik. Por su parte, Carla Suárez ha tenido mucha menos suerte y ya está fuera del cuadro individual, tras perder ante la china Shuai Peng por 7-5 y 7-6.



Aschwin Wildeboer en la final de los 100 espalda



El nadador español Aschwin Wildeboer, se ha clasificado para la final de los 100 metros espalda, al quedar segundo en su semifinal, con un tiempo de 53 segundos y 51 centésimas, por detrás del ruso Arkadyt Vitachanin.



El barcelonés Javier Núñez ha terminado segundo su serie de 200 metros mariposa, con un tiempo de 2.00.24. "He batido mi mejor marca personal y eso en una prueba que no es la mía y que he preparado lo justo".



Menos fortuna ha tenido Nina Zhivanevskaya, que no ha logrado clasificarse para la final de los 100 metros espalda, después de quedar sexta, con un tiempo de un minuto y 50 centésimas, en la segunda semifinal.



Por otro lado, Mireia Belmonte, una de las aspirantes a medalla en esta modalidad, ha conseguido meterse en la semifinal por los pelos, con un tiempo de 2.12.15, en la décimocuarta posición de las 16 que pasan a la semifinal.



En 200 mariposa, el estadounidense Michael Phelps ha batido el record olímpico, con una marca de 1.53.70, rebajando su propia marca de los Juegos de Atenas 2004.



Hockey, España cumple con superioridad ante Bélgica



España ha sumado sus primeros tres puntos en el torneo olímpico de hockey masculino tras ganar con claridad a Bélgica por 4-2, en un partido en el que cada vez se sintió más segura, apenas cometió errores y fue determinante la eficacia de Pol Amat, Santi Freixa y Xavi Ribas.



La velocidad y la técnica de los españoles, que merecieron ganar por más, fue muy clara y aunque los belgas lograron marcharse al descanso con desventaja de un solo gol (2-1) la segunda parte fue un festival de juego de los de Maurits Hendriks.



Los piragüistas Elosegui y Díaz Canedo se clasifican para las semifinales de C-1 y K-1



Ander Elosegui, en C-1, se ha clasificado en quinto lugar en una eliminatoria en la que los doce primeros lograban el pase a las semifinales, que se celebrarán mañana en el Parque de Remo y Piragüismo de Shunyi.



En K-1, Guillermo Díaz Canedo, que ha obtenido el duodécimo mejor tiempo, también accede a la semifinal de su modalidad.



En remo, Nuria Domínguez se queda fuera de las doce primeras plazas



Nuria Domínguez ha acabado cuarta en su serie de cuartos y se queda fuera de las doce primeras plazas, en la modalidad "skiff", en la que las tres primeras clasificadas accedían a las semifinales de la competición. La española, única representante del remo español, había sido emparejada con importantes favoritas como la estadounidense Michelle Guerette o la polaca Julia Michalska.



Los regatistas tampoco tienen su día



Los españoles Iker Martínez y Xabier Fernández han terminado quintos en su tercera regata del día, la sexta de la clase 49er. que ha sido ganada por el conjunto australiano.



Nathan Outteridge y Ben Austin han logrado el segundo triunfo de la jornada, mientras que los españoles, descalificados en la anterior por un fuera de línea, dieron muestras de su fuerza mental al terminar en un esperanzador quinto lugar.



En la categoría de RSX masculino, Pastor termina octavo en la primera manga, y en femenino, Marina Alabau, quinta en la segunda regata.



Las españolas Natalia Vía-Dufrenes y Laia Tutzo han lograo terminar quintas en la segunda regata del 470 femenino de los Juegos de Pekín, manga que fue ganada por Holanda. En la categoría masculina, Onán Barreiros y Aarón Sarmiento se han hecho con un excelente segundo puesto.



El baloncesto femenino se toma la revancha



Por fin ha llegado la primera victoria de las jugadoras de baloncesto, ha sido ante las neozelandesas por una holgada victoria, 82-65.

Las españolas se han desquitado de su derrota en el primer encuentro que disputaron ante las chinas.



Encabo se queda fuera de la final de tiro



Menos puntería ha tenido el tirador Luís Martínez Encabo, que no ha conseguido clasificarse para la final de tiro carabina al aire. El riojano ha terminado en el puesto 32, sin opción a nada, a pesar de comenzar con buen pie, se ha ido desinflando, conforme se ha desarrollado la competición.



Isabel Fernández se despierta de su sueño por las medallas



La judoca alicantina Isabel Fernández ha perdido en los cuartos de final de la categoría de menos de 57 kilos ante la holandesa Deborah Gravenstijn y se ha quedado fuera de la lucha por el oro.



La campeona olímpica de Sydney perdió por koka en el tiempo de la "técnica de oro", tras concluir los cinco minutos sin que ambas contendientes hubieran puntuado.



La judoca no podrá cumplir su sueño de despedirse de la alta competición con su tercera medalla olímpica, tras caer en el primer combate de la repesca en la categoría de menos de 57 kilos ante la brasileña Ketleyn Quadros.



La nota negativa del día



La ciclista española Anabel Moreno, es el primer caso de EPO de los Juegos. Se retiró de la cita olímpica alegando "una crisis de ansiedad", había dado positivo por EPO en un control antidopaje al que fue sometida el día 31 de julio en la Villa Olímpica, según ha anunciado Giselle Davies, directora de Comunicación del COI.