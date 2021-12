Luces y sombras en la natación española en Pekín

La primera en saltar a la piscina, en la jornada de tarde del segundo día de competición, fue la nadadora Melania Costa, que se quedó a tan sólo 29 centésimas de meterse en las semifinales de los 200 metros libres. Y es que en su prueba la clasificación para semifinales estuvo durísima, tanto que durante las series nueve de las nadadoras bajaron de la marca de récord olímpico, que permanecía intocable desde Seúl 88, y la italiana Francesca Pellegrini batió el record del mundo, con una marca de 1.55.46, mejorando por ocho centésimas la anterior mejor marca mundial, que estaba en posesión de la francesa Laure Manadou. Es el quinto récord del mundo que cae en la piscina del Centro Acuático Nacional de Pekín en tan sólo dos días de competición.

Mejor le fue al barcelonés Javier Nuñez, que con un tiempo de 2.00.24 terminó segundo su serie de 200 metros mariposa. "He batido mi mejor marca personal y eso en una prueba que no es la mía y que he preparado lo justo", señalaba el nadador nada más terminar la prueba a RTVE.es.

Nuñez tampoco tuvo suerte ayer, en su prueba, los 400 estilos, en la que no consiguió meterse entre los 16 mejores que disputan la semifinal. "Con lo de hoy he conseguido quitarme el gusanillo, estaba un poco decepcionado por la mala marca que hice ayer, y hoy me he sentido mucho mejor, aunque las semifinales van a ser muy duras", confesó.



Phelps bate otro récord olímpico, el de los 200 mariposa

En 200 mariposa, el estadounidense Michael Phelps batió el record olímpico, con una marca de 1.53.70, rebajando su propia marca de los Juegos de Atenas 2004, lo que le coloca en posición directa de conseguir el tercero de los ocho oros a los que aspira en los Juegos de Pekín 2008. El segundo mejor tiempo de las series lo marcó el húngaro Laszlo Csech, con 1.54.48, mientras que el tercero fue para el brasileño Kaio Almeida, con 1.54.65.



En las terceras clasificatorias de la tarde, las dos nadadoras españolas que participaban en los 200 metros estilos tampoco tuvieron mucha fortuna. María Peláez, nadadora que compite en sus quintos Juegos Olímpicos, terminó última de su serie, mientras que Mireia Belmonte, una de las aspirantes a medalla en esta modalidad, consiguió meterse en la semifinal por los pelos, con un tiempo de 2.12.15, en la décimocuarta posición de las 16 que pasan a la semifinal.

"He hecho mi segundo mejor tiempo en esta prueba, esperaba mejorar mi marca, pero no me puedo quejar", reconocía María, agotada, tras terminar la prueba. "No estoy satisfecha, pero sí contenta. Lo he disfrutado mucho, he tenido una serie muy dura, rapidísima, y me he quedado a nada de batir mi mejor marca... Otra vez será", decía.

La nadadora, de 30 años, fue la deportista más joven de la delegación española en Barcelona 92, con 14 años. Hoy, con cinco Juegos Olímpicos a sus espaldas, ni se plantea la retirada. "Ahora sé y valoro mucho más lo que cuesta estar aquí. ¿Que si Llegaré a Londres? No lo sé, si el cuerpo aguante, ¿por qué no? Pero de momento me planteo las cosas año a año", reconocía.