La ciclista española Maribel Moreno, que se retiró de los Juegos de Pekín alegando "una crisis de ansiedad",en un control antidopaje al que fue sometida el día 31 de julio en la Villa Olímpica, según ha anunciado Giselle Davies, directora de Comunicación del COI."La examinaron el 31 de julio en la Villa Olímpica por la tarde y salió de China esa misma noche antes de conocer el resultado. Es la primera infracción del programa antidopaje de los Juegos que empezó el 27 de julio. Se trata de un positivo por EPO", ha explicado Davis en la conferencia diaria que ofrecen conjuntamente el COI y el comité organizador de Pekín (BOCOG).Davis, que dijo desconocer si se trata del mismo tipo de EPO detectado en el Tour de Francia, añadió que la Comisión de Disciplina del COI decidió hoy "excluir de los Juegos y retirar la acreditación" a la ciclista, mientras la Unión Ciclista Internacional (UCI) "iniciará un procedimiento".Moreno regresó a España la noche del mismo día 31 y tenía previsto dar una rueda de prensa hoy en Zaragoza para explicar sus motivos.En su página web explicaba el pasado sábado que, a pesar de que su estado de salud es bueno, anímicamente no se encontraba en condiciones de explicar el motivo de su marcha.La Federación Española de Ciclismo explicó que el precipitado regreso de Moreno, que pertenece al equipo Multicaja, se debía a una cuestión "personal" de la propia corredora, quien inicialmente había convocado una conferencia de prensa para hoy en Zaragoza, aunque dicho acto ha sido anulado.Natural de Gerona, Moreno era-debido a su condición de escaladora- como para la de contrarreloj, en la que era nuestra única representante.La UCI debeque considere oportunas.El seleccionador español de ciclismo, Francisco Antequera, ha asegurado que este caso ""."Espero que nadie aproveche para manchar al ciclismo español con esto. No tiene nada que ver con el resto, es un caso particular. No se puede ir así por la vida jugando con la imagen del ciclismo", ha pedido el seleccionador, que teme que se trate de enturbiar al ciclismo masculino y sus éxitos, entre ellos la medalla de oro de Samuel Sánchez en Pekín.Antequera considera que este caso "para el ciclismo, es triste que tal y como están las cosas todavía haya gente que no ha entendido que así no se puede ir por la vida".