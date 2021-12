Santana: "Nadal es el hombre a batir en Wimbledon"

El ex tenista Manolo Santana, único campeón español en Wimbledon, asegura que Rafa Nadal llega en un gran estado de forma a esta edición del 'grande' londinense con la posibilidad de repetir 42 años después el único triunfo masculino en el All England Club.



"He visto un tenis que no creía que existiera. Ahora mismo, Rafa es el jugador con más confianza que he visto. Incluso si Wimbledon se jugara sobre hielo, llegaría con confianza", aseguró en declaraciones a la edición electrónica del diario británico 'The Times'.



El madrileño explicó que había llamado al manacorense después de que el número dos del mundo venciera a Ivo Karlovic en los cuartos de Queen's, torneo en el que también derrotó a Andy Roddick en semifinales y a Novak Djokovic en la final para convertirse en el primer español en vencer en hierba tras 36 años de sequía.

"Esa victoria significó mucho. Fue capaz de adaptarse rápidamente a la hierba después del Abierto francés, donde consiguió una victoria sorprendente, perdiendo sólo cuatro juegos ante el número uno del mundo. Su concentración y su talento son enormes. Para mí, él es el hombre a batir", finalizó.

Líder de la Carrera de Campeones

El español Rafa Nadal afrontará su participación en Wimbledon como líder de la Carrera de Campeones de la ATP (clasificación que sólo cuenta los resultados obtenidos en el año) en una semana que tuvo como principal protagonista al croata Ivo Karlovic merced a su segunda victoria consecutiva en el torneo de Nottingham.

Karlovic, que ha ascendido 16 puestos, se ubica ahora en la plaza decimonovena y a sólo un punto del ruso Mijail Youzhny. En la clasificación, no se ha producido ninguna modificación en las quince primeras posiciones. El serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer mantienen, como segundo y tercer clasificados, su particular lucha por alcanzar a Nadal. Ferrer y Almagro siguen entre los diez mejores

- Clasificación Carrera de Campeones:

.1. Rafa Nadal (ESP) 755

.2. Novak Djokovic (SRB) 642

.3. Roger Federer (SUI) 545

.4. Nikolay Davydenko (RUS) 370

.5. David Ferrer (EPS) 284

.6. Andy Roddick (USA) 233

.7. Nicolás Almagro (ESP) 231

.8. James Blake (USA) 209

.9. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 200

10. Stanislas Wawrinka (SUI) 191

El ranking también habla español

Los españoles David Ferrer, con su triunfo en Den Bosch, y Fernando Verdasco, con su final en Nottingham, fueron los principales protagonistas en el ranking de esta semana de la ATP, que sigue liderando Roger Federer.

El de Jávea, que sumó su primer título sobre hierba en tierras holandesas, sigue asentándose en el número cinco y estrecha el cerco sobre el ruso Nikolay Davydenko.

Mientras que el madrileño entra en el 'top-20' y ha firmado la mejor posición de su carrera al ascender hasta la decimoctava posición gracias a su final en Nottingham, en la que perdió con el croata Ivo Karlovic.

Del resto de españoles, Rafa Nadal se mantiene en el número dos, Nicolás Almagro sigue duodécimo, Tommy Robredo baja a la decimonovena plaza y Juan Carlos Ferrero se mantiene vigésimo tercero, por delante de Carlos Moy

Ranking mundial

Jugador Puntos

1.- Federer: 6900

2.- Nadal 5755

3.- Djokovic 5360

4.- Davydenko 3115

5.- Ferrer 3005

6.- Roddick 2280

7. Nalbandián 2100

8.- Blake 2015

9.- Wawrinka 1615

10.- Gasquet 1610