Rafael Nadal ha vencido en la final de Queen's a Djokovic y se ha convertido en el primer español en ganar un torneo en hierba treinta y seis años después de que Andrés Gimeno conquistara Eastbourne en 1972. Nadal ha vencido al tenista serbio Novak Djokovic por 7-6 (6) y 7-5.



De paso, el balear unió el éxito en Queen's, que conquistó por primera vez, a su reciente Roland Garros. Algo que nunca había sucedido desde que en 1979 comenzó el torneo británico. Antes, en 1973, Ilie Nastase hizo el doblete en el London Grass Court Championships.



Nadal dio un paso psicológico importante en la particular carrera que mantiene con el serbio, que se apresura a arrebatar el segundo lugar del circuito al español. El saldo es aún más favorable al balear, que ha ganado con este nueve de los doce disputados. En la mente, el que conquistó de forma contundente en Roland Garros 6-4, 6-2 y 7-6 (3) y previamente en el Masters Series de Hamburgo. El serbio se impuso en el de Indian Wells, en pista dura, en el primero de los tres duelos jugados en el 2008.



La única vez que coincidieron sobre pista de hierba fue en las semifinales de Wimbledon del pasado curso. El serbio se retiró cuando perdía por 3-6, 6-1 y 4-1. En Queen's ha vuelto a demostrar que el balcánico aún cerca, está distante del español.



Djokovic tuvo un primer momento difícil en el primer juego. Nadal dispuso de una bola de break pero el serbio terminó ganándolo y a continuación, con un Nadal impreciso al saque, tuvo cuatro opciones de ruptura. En la cuarta Djokovic lo consiguió, abriendo en el marcador un hueco que consolidó (3-0) con un juego en blanco.



Un difícil primer juego



Al español le costó hacer su primer juego, pero el 3-1 le dio moral para recuperar el break en el siguiente y sumió en un mar de dudas al serbio, que optó por el juego de fondo, alternando grandes golpes con errores no forzados.



Un 80 por ciento de primeros saques permitió a Djokovic mantenerse siempre un juego por delante para desembocar en el "tie break". El desempate mantuvo un cauce similar al del set, con una ligera ventaja del serbio en el inicio, que no aprovechó. Dispuso, incluso, de un punto de set Djokovic, con el saque de su parte. Desperdició la ocasión y Nadal se adjudicó tres puntos consecutivos para cerrar la manga (7-6 (6)).



El tenista balcánico acusó el mazazo. Y de entrada se encontró con un 2-0 en contra, pérdida de saque incluido, aunque se rehizo y llevó el duelo al equilibrio. El español dejó escapar dos buenas ocasiones para encarrilar el parcial aunque fue Djokovic el que puso el set de su lado con una rotura en el noveno juego, que le proporcionó el parcial.



Nadal fue atendido de unas ampollas en la mano izquierda en el ecuador del parcial. Pero mentalmente se mostró sólido. A años luz de cualquiera. Djokovic sacó para ganar el parcial y llevar el partido al desempate. Nadal reaccionó. Ganó sobre el saque del balcánico y se impuso en los dos siguientes para lograr el triunfo y romper la historia.