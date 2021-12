Sergio Ramos responde a Luis Aragonés

Sergio Ramos ha respondido a Luis Aragonés y le ha mostrado su malestar por las declaraciones del seleccionador español, en las que afirmó que debe cambiar de actitud "fuera del campo". El intercambio de opiniones se ha producido en los minutos iniciales del entrenamiento.



En el habitual 'corrillo' que hace Luis, el seleccionador vio cómo Sergio Ramos tomó la palabra y mostró su malestar. Incluso Carlos Marchena intentó frenar a Sergio Ramos, que expuso su forma de pensar y al final de los nueve minutos de charla, acabó recibiendo la mano de Luis Aragonés.



Durante la charla que tuvo con él, Luis Aragonés recurrió a los "códigos del fútbol" para guiar a Sergio Ramos. "Hay códigos del fútbol que Sergio debe entender. Es una gran persona y un gran profesional, que debe entender algunas cosas que por mi veteranía conozco. Hemos cambiado impresiones. No tiene nada que ver con el fútbol desarrollado ni con nada de dentro del campo, es exterior", reconoció el técnico madrileño.



Respuesta de Gattuso



También el jugador italiano Gennaro Gattuso ha respondido al comentario que le dedicó Luis Aragonés, en el que afirmaba que si Gattuso era una referencia, él "era cura". El centrocampista del Milan ha declarado que "Luis tiene razón, yo no soy tan importante en mi equipo. Hay jugadores mucho más importantes que yo. Pero yo soy un guerrero".



"Y espero que Luis no se meta a cura, porque tiene casi setenta años y es mejor que se divierta y disfrute de la vida", ha concluido Gattuso.