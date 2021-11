Luis previene contra la velocidad de Suecia

El seleccionador español, Luis Aragonés, teme la velocidad de Suecia, el segundo rival de España en la Eurocopa el próximo sábado en Innsbruck. "He visto el partido de Suecia contra Grecia. Ya conozco a los suecos, como ellos a nosotros. Es un rival complicado, por su contraataque de velocidad impresionante y con jugadores formidables. Un rival preocupante, bien trabajado", dijo el técnico.

Sobre la lejanía con respecto a Innsbruck del lugar de concentración de la selección nórdica, alojada en Lugano, el entrenador español declaró que "los dirigentes y técnicos de Suecia sabrán por qué lo han hecho".

"Nosotros elegimos una sede que nos parecía difícil cuando vinimos a verla, pero en la que ahora estamos bastante cómodos. También tendremos que viajar en el último partido", añadió.

"He visto a Portugal muy bien, Alemania como es habitual y Suecia ayer me encantó por su buen equipo y un par de jugadores en contraataque con peligro terrible. Además todas las selecciones están en un buen nivel. La selección que más me ha gustado ha sido Portugal", manifestó Aragonés sobre la marcha de la Eurocopa.

Ibrahimovic ve a España como "favorita" al título

Zlatan Ibrahimovic, la gran estrella de la selección sueca, próxima rival de España en la Eurocopa, cree que "España es una de las favoritas" para ganar el torneo que se disputa en Austria y Suiza.

"Todo el mundo sabe lo fuerte que es España. Para mí, es una de las favoritas para ganar el torneo. Vi parte del partido, ganaron 4-1 y se ve que juegan un gran fútbol, muy técnico, de la forma que a mí me gusta", explicó el atacante sueco durante la conferencia de prensa posterior al ensayo de su equipo en la localidad de Lugano, en el que sólo intervinieron los suplentes.

"Pero cuando juguemos contra ellos, por supuesto que intentaremos ganar. Nunca afrontamos un partido con intención de empatarlo. Siempre salimos a ganar. Luego, lo que pase, pasará", contestó Ibrahimovic, en referencia al partido del próximo sábado, que España jugará de nuevo en el escenario de su victoria ante Rusia, el estadio Tivoli Neu de Innsbruck, la capital del Tirol.

El delantero del Inter de Milán opinó que "España será un rival muy fuerte. Nosotros intentaremos hacerlo lo mejor posible, haremos lo que sabemos hacer". "Va a ser un gran partido, un partido muy importante. Estamos muy concentrados y con ganas de afrontar ese partido", comentó el delantero sueco, de padre bosnio y madre croata.

La estrella de Suecia, que admitió que su rodilla "está algo hinchada", pero que no le duele y evoluciona "mejor de lo esperado", se mostró contento por el arranque de su equipo.

"Ha sido un buen comienzo, pero no sólo para mí. Lo fue para todo el equipo. Queríamos los tres puntos y ha sido algo importante para nosotros y para todo el país, porque con esto aumenta nuestra confianza con miras a los próximos partidos, en el que intentaremos repetir", manifestó.

"Disfruto jugando con Larsson"

Acerca de Henrik Larsson, ganador de la Liga de Campeones de 2006 con el Barcelona y que a sus 36 años ha regresado a la selección sueca, Ibrahimovic reiteró que se divierte cada vez que juega con él.

"Disfruto cuando jugamos juntos. Es un gran jugador, de una gran categoría. De los que hace mejores a sus compañeros. Aunque tenga (casi) 37 años, no importa. Estoy muy contento de que vuelva a jugar con la selección, como creo que lo está todo el mundo", opinó el atacante del próxima rival de la 'roja'.

Acerca de su reactivación como goleador con su selección, con la llevaba sin marcar desde octubre de 2005, el atacante se mostró contento por haberlo hecho contra Grecia, pero más aún "por haber logrado la victoria y los tres puntos, que es lo principal".

"Siempre intento marcar. Ayer marqué, intentaré marcar más, ojalá que marque más y estoy seguro de que voy a marcar más goles", explicó. "Pero lo importante es ganar el partido. Porque al final, los tres puntos son más importantes que mis goles", precisó.

