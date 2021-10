Aragonés a Torres: "El que no juega no se debe cabrear"

El cambio de Fernando Torres en el partido ante Rusia sorprendió a más de un aficionado y no le sentó muy bien al "9" del Liverpool. El delantero, que fue sustituido por Cesc en el minuto 54 del encuentro, tiró el chándal al suelo y le negó la mano al seleccionador cuando se retiraba al banquillo, con gestos ostensibles de enfado.

Luis Aragonés ha dicho que el gesto del futbolista "no le pasó inadvertido". "Son temas internos, pero las cosas no se quedan así", insinuó. "Entiendo y comprendo al jugador que se enfada cuando le cambian, a mí me ha pasado, pero el ambiente es extraordinario y son tan importantes los que juegan como los que no, y el que no juega se debe cabrear, claro que sí, si no, para que le hemos traído", aclaró posteriormente.

"El Sabio de hortaleza" insistió que el detalle de Villa de dedicar su tercer tanto al jugador del Liverpool muestra "la cohesión" existente en el grupo.



De todos modos, Aragonés elogió al 'Niño' pese a que las alabanzas generalizadas fueron para Villa. "Torres también aportó y trabajó arriba para tapar a uno de sus defensas (Shirokov), y lo hizo perfectamente. Los goles son producto de rachas y a Villa le ha venido una buena, pero el primero se lo da Torres", apuntó el seleccionador, que dejó claro que cambió al madrileño porque necesitaban "uno más en el centro del campo porque era importante dejar la portería a cero".



El técnico también ha mantenido una charla con todo el equipo para "cambiar impresiones", confesó. "Debíamos de ganar, lo hemos hecho y no ha pasado nada más. Tenemos que ir en día a día", advirtió, frenando euforias, que sólo permite "a la afición", a la que recordó que "habrá momentos de sufrimiento porque los contrarios son muy buenos".



Torres: "Si Luis tiene que decirme algo, que me lo diga·"

Fernando Torres, delantero de la selección española, dijo sobre su incidente con el seleccionador cuando fue sustituido ante Rusia, que si éste tiene que decirle algo, que se lo diga. "No he hablado nada con Luis, pero si tiene que decirme algo, que me lo diga. Supongo que me lo dirá", dijo el "9" del Liverpool en Onda Madrid.

"A nadie le gusta que le cambien, pero la verdad es que el equipo no notó el cambio. Se marcaron dos goles más y no hay nada más que decir. Es una decisión técnica y hay aceptarla", añadió el jugador. Torres fue sustituido en el minuto 54 del partido ante Rusia por Cesc Fábregas. Cuando se retiraba al banquillo tiró el chándal al suelo y le negó la mano al seleccionador y sentó junto a los suplentes con gestos ostensibles de enfado.

