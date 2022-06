Pedrosa se exhibe en Montmeló ante su público

La carrera del GP de Alemania del año pasado podría pasar por hermana gemela de la de Montmeló de este 2008. Y es que Dani Pedrosa volvió a engullirse a sus rivales con una carrera descomunal, a un ritmo inalcanzable para cualquier otro. El piloto catalán, rodando en solitario, marcaba una vuelta rápida tras otra.

Con este triunfo en la categoría reina, Dani Pedrosa se convierte junto a Valentino Rossi en los dos únicos pilotos que han ganado el G. P. de Cataluña en las tres cilindradas. La que es la sexta victoria de Dani Pedrosa en MotoGp significó también llegar a la cifra de 313 triunfos españoles en el Mundial de motociclismo.

Es su mayor virtud: una vez encuentra el ritmo adecuado -y el de Montmeló fue altísimo- es capaz de repetirlo una y otra vez. Dani Pedrosa desplegó una nueva salida portentosa y se colocó al frente, pasando al autor de la 'pole' Casey Stoner, al entrar en la primera curva. Un ritmo demoledor para los demás lo llevó a poner tierra de por medio con sus rivales, a los que llegó a llevar hasta 8 segundos de ventaja.

Con Pedrosa luciendo su poderío, la lucha por el podio se libraba detrás. Casey Stoner parecía ser el candidato número uno al segundo cajón del podio. Pero el vigente campeón se topó con un colosal Valentino Rossi.

El piloto del Fiat Yamaha salió desde la novena plaza de la parrilla y desde allí, construyó la gran remontada. En la séptima vuelta ya se colocó cuarto. Dovizioso y Stoner iban por delante pero también los adelantó. Al final, llegó a 2.806s de Pedrosa.

Casey Stoner se subió al tercer escalón del podio y certificó la mejoría de su Ducati, siempre veloz pero falta de manejabilidad en este inicio de temporada. Andrea Dovizioso fue cuarto, seguido de las Yamaha Tech3 de Edwards y Toseland. Vermeulen, Hayden, Nakano y Hopkins completaron la diez primeras plazas.

Sólo cruzaron la meta trece pilotos, ya que De Puniet, de Angelis y Capirossi no pudieron acabar la carrera por caídas. Pero el peor parado fue Toni Elías. El manresano no pudo brillar ante su público. Ni siquiera intentarlo. Al piloto del Alice se le señaló la bandera azul porque los comisarios consideraron que había tomado la salida antes de que se apagara el semáforo. Según el regalemnto, Elías tenía que volver atrás y pasar por el 'pit lane'. No lo hizo porque "no vi la bandera azul", se justificó el de Manresa.

Al seguir en carrera se le señaló la bandera negra. Toni Elías quedaba excluído. "Ha sido un fallo mío. Es una lástima. Las ganas de acerlo bien aquí en casa, ante el público, me han podido. Me he movido en la salida pero creo que no he salido antes de tiempo", declaró un apenado Elías.

Récord de asistencia

El Circuito de Montmeló batió un nuevo récord de asistencia de público al reunirse 113.150 aficionados para presenciar las tres carreras del GP de Cataluña, lo que representa un récord para el trazado de Barcelona en pruebas motociclistas.

El año pasado, el circuito catalán tuvo una asistencia de 112.600 aficionados. En total, este fin de semana se acercaron al trazado de Montmeló 203.350 aficionados, según datos facilitados por la organización de la carrera.

En el mismo escenario, hace unas semanas la prueba del mundial de F1 reunió en día de la carrera 141.700 aficionados.

