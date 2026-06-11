5 curiositats que potser no saps del Mundial 2026
No se n'ha parlat prou
- El Mundial, que se celebra als Estats Units, Canadà i Mèxic, està considerat el més contaminant de la història
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La cita futbolística més important del planeta, la Copa del Món, arriba carregada de novetats i rècords que marcaran un precedent més enllà del terreny de joc. A No se n'ha parlat prou n'analitzem les principals claus: des de l’augment de seleccions participants fins al debat sobre la sostenibilitat, o el preu de les entrades, aquestes són cinc curiositats que expliquen per què aquest serà un Mundial diferent de tots els anteriors.
Les entrades més cares de la història
Cada quatre anys, després d’un Mundial, apareixen històries d’aficionats que s’han endeutat per poder assistir al torneig. Aquest cop no serà diferent: les entrades per a la final ja es mouen entre els 8.000 i els 120.000 dòlars. Raül Llimós, periodista esportiu, apunta la incongruència de la FIFA, que organitza la competició: “La FIFA hauria de ser l’entitat que promocionés que el futbol és un esport popular, i que hi tinguessin accés les classes més baixes.”
“La FIFA hauria de ser l’entitat que promocionés que el futbol és un esport popular, i que hi tinguessin accés les classes més baixes.“
El torneig ha implementat, a més, un sistema de revenda i d’entrades dinàmiques que fa que els preus no tinguin un màxim establert. Toni Padilla recorda que el mateix president de l’entitat, Gianni Infantino, ha afirmat que entregarà personalment una entrada si una localitat per a la final arriba al milió de dòlars.
El primer Mundial disputat íntegrament en tres països
L’edició del 2026 serà la primera de la història que se celebrarà íntegrament en tres països: Mèxic, Canadà i els Estats Units. La pròxima Copa del Món, prevista per al 2030, també seguirà aquest model compartit. En aquest cas, la competició tindrà com a seus principals Espanya, el Marroc i Portugal, mentre que l’Argentina, l’Uruguai i el Paraguai acolliran els partits inaugurals.
Més seleccions que mai
Per primera vegada en la història, una Copa del Món de futbol compta amb 48 seleccions participants. En l’última edició, disputada a Qatar l’any 2022, n’hi van competir 32. Aquest augment converteix també el Mundial 2026 en el més llarg de la història, ja que l’increment d’equips implica més partits i allarga la competició aproximadament dues setmanes respecte als formats anteriors. El Mundial comença aquest 11 de juny i acabarà el 19 de juliol, amb un total de 104 partits.
El periodista esportiu Toni Padilla assenyala una de les grans crítiques vinculades a aquesta ampliació i al cost de seguir el torneig: “Si algú vol seguir la seva selecció de l’inici a la fi, o ets multimilionari o no podràs.”
El Mundial més contaminant de la història
La celebració del Mundial en tres països diferents implica un enorme moviment de persones. Per omplir els estadis, es calcula que prop de set milions d’aficionats hauran de desplaçar-se en avió. Aquest desplaçament massiu, sumat a altres factors, ha portat els experts a estar d'acord en què aquesta serà la Copa del Món més contaminant de la història.
“És cadascú de nosaltres, que aquest estiu agafarem un vol per anar aquí al costat.“
Padilla carrega contra la FIFA i assegura que es tracta d’“una entitat que no té cap mena d’ètica”. Per la seva banda, Raül Llimós considera que, més enllà de la responsabilitat de l’organització, també existeix una responsabilitat individual: “És cadascú de nosaltres, que aquest estiu agafarem un vol per anar aquí al costat.”
Una selecció espanyola sense jugadors del Reial Madrid
La convocatòria espanyola per al Mundial 2026 és la primera de la història sense cap jugador del Reial Madrid. Paral·lelament, l'equip compta amb nou futbolistes catalans, un fet que ha generat debat entre alguns sectors de l’afició. La periodista Carme Barceló explica que aquesta circumstància ha provocat reaccions diverses, i que molta gent que "habitualment va amb la selecció espanyola", aquest cop no la seguirà perquè "hi ha molts catalans i no hi ha cap jugador del Reial Madrid." Barceló afegeix que la presència de vuit jugadors del Barça, que considera “la columna vertebral de l’equip”, també ha contribuït al fet que alguns aficionats prefereixin donar suport a altres seleccions.
El tret d'inici de la competició és aquest dijous 11 de juny. El partit inaugural es disputarà entre Mèxic i Sudàfrica, el mateix que va obrir el Mundial de l'any 2010. 34 dels 104 partits de la Copa del Món es podran veure en directe i en català a La 2Cat.