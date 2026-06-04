Sor Lucía Caram, monja: "Són els fidels els qui han de mantenir la religió"
No se n'ha parlat prou
- Lleó XIV beneirà la Caravana de la Bondat, fundada per la monja dominica Sor Lucía Caram
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“L’Església no té tants diners com sembla”. Sor Lucía Caram, monja dominica i cap de la Caravana de la Bondat intervé d'aquesta manera al programa No se n’ha parlat prou, conduït per Laura Rosel. La religiosa ha defensat que no es posa prou en valor la tasca social que fa l’Església amb les persones més vulnerables i ha assegurat que "s’està fent a cost zero". Caram ha posat com a exemple la seva pròpia organització, la Caravana de la Bondat, que envia ambulàncies a primera línia de guerra a Ucraïna i que, segons ha explicat, ha pogut tirar endavant gràcies a les donacions i no pas a les subvencions. En aquest sentit, Sor Lucía Caram considera que han de ser els mateixos creients qui sostinguin econòmicament el catolicisme: “Són els fidels els qui han de mantenir la religió, ser l’almoina”.
La benedicció de Lleó XIV
Precisament, la Caravana de la Bondat serà una de les organitzacions que el papa Lleó XIV beneirà durant la seva visita a Barcelona, que començarà el 9 de juny. Caram ha destacat que serà un acte breu, però de gran importància. Pel que fa a la visita del pontífex, la monja considera que “econòmicament, el que reportarà és impressionant”, ja que Barcelona estarà al centre de l’atenció mundial i, segons ha remarcat, “qualsevol voldria una campanya de publicitat com aquesta”.
“ Soc la primera que m’he escandalitzat i crec que no s’hauria de fer.“
També en relació amb la visita del papa, Caram ha recordat el moment en què la Conferència Episcopal va anunciar que acceptaria “patrocinadors” per finançar la visita del papa. Entre aquestes figures hi ha la del “Gran Benefactor”, reservada a aquells contribuïdors que aportin entre 500.000 i 1 milió d’euros a canvi d’una trobada personal amb el pontífex. La monja s’ha mostrat crítica amb aquesta decisió: “Soc la primera que m’he escandalitzat i crec que no s’hauria de fer.” Finalment, ha afegit que la iniciativa va “molestar el Vaticà”.
La verdadera fe
A No se n’ha parlat prou, Sor Lucía Caram també ha reflexionat sobre el significat de la fe i el compromís dels creients. La dominica ha defensat que “la fe és una trobada personal amb Jesús” i ha remarcat que aquesta experiència no s’hauria d’entendre des d’un vessant extraordinari o místic, sinó a través de les accions i el compromís amb els altres. En aquest sentit, ha assegurat que han "de ser capaços de transmetre un missatge convidant la gent que s’impliqui i que tingui un compromís”, i ha afegit que aquest és el veritable missatge que els fidels haurien d’“irradiar amb el compromís”.