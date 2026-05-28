Per què Roger Torrent, expresident del Parlament, està a favor de fer servir IA en defensa?
- Roger Torrent és cofundador d’una consultora especialitzada a acompanyar organitzacions en la introducció d'intel·ligència artificial
Quan la presentadora de No se n'ha parlat prou, Laura Rosel, pregunta a Roger Torrent, expresident del Parlament i exconseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, si li va generar conflictes ètics o morals començar a treballar en una consultora enfocada a la intel·ligència artificial aplicada a la defensa, la resposta és un clar “no”. Des que es va allunyar de la política institucional, Torrent s’ha especialitzat en IA. Es un dels fundadors de Dualys, una consultora que acompanya organitzacions en la “transició” en un context en què aquesta tecnologia és cada cop més present en tots els àmbits de la societat.
Una resposta a les amenaces
Roger Torrent defensa que Europa necessita reforçar les seves capacitats per donar resposta a “amenaces” com les viscudes els darrers anys, des de la pandèmia de la COVID-19 fins a l’escassetat de semiconductors, necessaris per a tecnologies quotidianes com els telèfons mòbils. Segons l’expresident, “som vulnerables”, no només si “no tenim prou capacitats per afrontar emergències d’aquest estil”, sinó també si “cedim la protecció del nostre mode de vida i dels nostres valors a un tercer”, en referència als Estats Units.
L’ara consultor d'intel·ligència artificial sosté, al programa No se n'ha parlat prou, que avui Europa ha assumit la necessitat de preparar-se davant d’aquestes eventualitats, també en l’àmbit de la defensa.
La IA, una tecnologia transversal
L'expresident del Parlament de Catalunya defensa la intel·ligència artificial com una “tecnologia dual”, amb aplicacions tant en l’àmbit de la seguretat com en el civil. Per explicar-ho, recorre a l’exemple del cinturó de seguretat, que, recorda, es va desenvolupar inicialment per protegir pilots de combat en situacions de conflicte. “L’avantatge d’apostar per construir certes tecnologies”, argumenta, “és que després es poden amortitzar en un terreny civil”.
Sobre la possibilitat que la IA prengui decisions de manera autònoma en contextos de combat, Torrent torna a fer servir un exemple quotidià: “No vull banalitzar-ho, però, de la mateixa manera que decidim en família, amb el ChatGPT, on anem de vacances, hi ha moltes decisions en altres àmbits que també utilitzen agents que ajuden a aquesta presa de decisions.” L’expolític afegeix que aquests sistemes poden ajudar a “acumular informació, sintetitzar-la i donar-li una interpretació”, facilitant així la presa de decisions.
Roger Torrent conclou que la relació entre la IA i la defensa també respon a una qüestió de posicionament geopolític. Segons apunta, Europa intenta recuperar pes en aquest “tauler de joc global” després d’haver “delegat la seva cadira en aquesta taula”.