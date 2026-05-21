Santi Balmes, cantant de Love of Lesbian: "Em considero bastant addicte al mòbil"
No se n'ha parlat prou
- El líder de Love of Lesbian, Santi Balmes, parla de les diferències entre generacions
Els smartphones formen part de manera indissociable de la nostra vida des de fa anys. És difícil veure un adult, o fins i tot un adolescent, sense aquest accessori sempre a mà. Santi Balmes, cantant de Love of Lesbian, admet al programa No se n'ha parlat prou que tampoc n’és una excepció: “Em puc considerar, en aquests moments, bastant addicte al mòbil.”
Propers a la literatura de ciència-ficció
El músic assegura que passar tantes hores davant la pantalla és “una barbaritat” i reconeix que, arran del mòbil, nota que té “menys vocabulari i menys memòria”. Tot i això, considera que la seva generació parteix amb un cert avantatge: “Jo, als 55 anys, ja tinc una arquitectura cerebral estructurada a partir de la lectura i l’escriptura”. El que més el preocupa de les generacions més joves és que, segons diu, “cada cop s’està llegint menys”. Malgrat això, explica que les seves filles van obrir perfils a les xarxes socials relativament tard gràcies al diàleg familiar que mantenien a casa sobre l’ús de la tecnologia.
L’ús actual dels smartphones de les generacions més joves porta el cantant a recordar l’autoritarisme present en moltes novel·les de ciència-ficció del segle XX, com les de George Orwell o Aldous Huxley. El líder de Love of Lesbian considera que, al món occidental, ha acabat imposant-se la visió d’aquest últim, autor d’Un món feliç: “Hi ha tantes possibilitats que la societat de consum us anestesiï que al presoner li serà impossible escapar dels seus murs o, fins i tot, veure’ls.”
Més enllà de la tecnologia
Santi Balmes explica que, en el seu cas, el xoc generacional va més enllà de la tecnologia. Entendre les noves generacions, diu, també implica adaptar-se als canvis socials, especialment en qüestions com el feminisme: “Quan surten exemples de masclisme, és obligatori fer un reset i pensar en quins moments has pogut fer-ho".
El cantant de Love of Lesbian relata una anècdota de fa anys relacionada amb la seva àvia. Explica que un dia la va veure sortir d’una botiga carregada de bosses i no la va ajudar. Temps després, en adonar-se del que havia fet, assegura que es va posar a plorar. Balmes defensa que, davant situacions com aquesta, cal fer un esforç per “no perdre el tren de cap a on va la societat, sobretot per no sentir-se aïllat.” Tot i això, es mostra preocupat per l’auge de l’extrema dreta, que, segons afirma, promou justament el contrari.
Santi Balmes conclou que la distància entre la seva generació i la dels seus pares és molt menor que la que ell percep amb les seves filles. El músic assegura, però, que malgrat això, entén els comportaments de les generacions més joves: “El sistema cada cop se’n riu més i cada cop és més difícil fer-hi alguna cosa.”