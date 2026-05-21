Els programes de RTVE Catalunya

Santi Balmes, cantant de Love of Lesbian: "Em considero bastant addicte al mòbil"

Berta Codina Belmar

Els smartphones formen part de manera indissociable de la nostra vida des de fa anys. És difícil veure un adult, o fins i tot un adolescent, sense aquest accessori sempre a mà. Santi Balmes, cantant de Love of Lesbian, admet al programa No se n'ha parlat prou que tampoc n’és una excepció: “Em puc considerar, en aquests moments, bastant addicte al mòbil.” 

Propers a la literatura de ciència-ficció 

El músic assegura que passar tantes hores davant la pantalla és “una barbaritat” i reconeix que, arran del mòbil, nota que té “menys vocabulari i menys memòria”. Tot i això, considera que la seva generació parteix amb un cert avantatge: “Jo, als 55 anys, ja tinc una arquitectura cerebral estructurada a partir de la lectura i l’escriptura”. El que més el preocupa de les generacions més joves és que, segons diu, “cada cop s’està llegint menys”. Malgrat això, explica que les seves filles van obrir perfils a les xarxes socials relativament tard gràcies al diàleg familiar que mantenien a casa sobre l’ús de la tecnologia.

L’ús actual dels smartphones de les generacions més joves porta el cantant a recordar l’autoritarisme present en moltes novel·les de ciència-ficció del segle XX, com les de George Orwell o Aldous Huxley. El líder de Love of Lesbian considera que, al món occidental, ha acabat imposant-se la visió d’aquest últim, autor d’Un món feliç: “Hi ha tantes possibilitats que la societat de consum us anestesiï que al presoner li serà impossible escapar dels seus murs o, fins i tot, veure’ls.” 

Més enllà de la tecnologia 

Santi Balmes explica que, en el seu cas, el xoc generacional va més enllà de la tecnologia. Entendre les noves generacions, diu, també implica adaptar-se als canvis socials, especialment en qüestions com el feminisme: “Quan surten exemples de masclisme, és obligatori fer un reset i pensar en quins moments has pogut fer-ho". 

El cantant de Love of Lesbian relata una anècdota de fa anys relacionada amb la seva àvia. Explica que un dia la va veure sortir d’una botiga carregada de bosses i no la va ajudar. Temps després, en adonar-se del que havia fet, assegura que es va posar a plorar. Balmes defensa que, davant situacions com aquesta, cal fer un esforç per “no perdre el tren de cap a on va la societat, sobretot per no sentir-se aïllat.” Tot i això, es mostra preocupat per l’auge de l’extrema dreta, que, segons afirma, promou justament el contrari. 

Santi Balmes conclou que la distància entre la seva generació i la dels seus pares és molt menor que la que ell percep amb les seves filles. El músic assegura, però, que malgrat això, entén els comportaments de les generacions més joves: “El sistema cada cop se’n riu més i cada cop és més difícil fer-hi alguna cosa.” 

