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Els programes de RTVE Catalunya

Quan i on veure el Mundial en català?

  • La 2Cat emet en directe i en català els millors partits del Mundial de futbol
  • Gaudeix el millor matx de cada dia i tots els d'Espanya, així com el partit d'inauguració, semifinals i final
Quan i on veure els partits del Mundial en català? La 2Cat
Cartell del Mundial a RTVE. D'esquerra a dreta, Vinícius Júnior, Leo Messi, Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo i Harry Kane.
Sergi Frisach
Sergi Frisach

La 2Cat ofereix en directe i en català la retransmissió dels millors partits del Mundial de futbol 2026 que es disputa als Estats Units, Canadà i Mèxic des de l'11 de juny fins al 19 de juliol. S'estrena el nou format amb 48 seleccions, la xifra més alta de la història, i amb més partits que mai.

Gaudeix del millor matx de cada dia, de tots els compromisos de la selecció espanyola, del partit inaugural, de 6 partits dels setzens de final, 4 de vuitens, 3 de quarts, de les dues semifinals i de la gran final. Els periodistes d'RTVE Joan Carles Garcia i Albert Font s'encarreguen de la narració en llengua catalana dels partits. Els exfutbolistes Olga García i Lluís Carreras s'encarregaran de l'anàlisi tècnica.

Quins partits emet La 2Cat?

De l'11 al 28 de juny, La 2Cat ofereix els següents partits de la fase prèvia del Mundial:

  • Dijous 11 de juny a les 21 h | Mèxic - Sudàfrica (partit d'inauguració)
  • Divendres 12 de juny a les 21 h | Canadà - Bòsnia
  • Diumenge 14 de juny a les 00 h | Brasil - Marroc
  • Diumenge 14 de juny a les 19 h | Alemanya - Curaçao
  • Dilluns 15 de juny a les 18 h | Espanya - Cap Verd
  • Dimarts 16 de juny a les 21 h | França - Senegal
  • Dimecres 17 de juny a les 22 h | Anglaterra - Croàcia
  • Dijous 18 de juny a les 21 h | Suïssa - Bòsnia
  • Divendres 19 de juny a les 21 h | Estats Units - Austràlia
  • Dissabte 20 de juny a les 19 h | Holanda - Suècia
  • Diumenge 21 de juny a les 18 h | Espanya - Aràbia Saudita
  • Dilluns 22 de juny a les 19 h | Argentina - Àustria
  • Dimarts 23 de juny a les 22 h | Anglaterra - Ghana
  • Dijous 25 de juny a les 00 h | Escòcia - Brasil
  • Dijous 25 de juny a les 22 h | Equador - Alemanya
  • Dissabte 27 de juny a les 02 h | Uruguai - Espanya
  • Diumenge 28 de juny a les 01:30 h | Colòmbia - Portugal

Del 28 de juny al 19 de juliol, La 2Cat emet:

  • Entre diumenge 28 de juny i divendres 3 de juliol | 6 partits de setzens de final
  • Entre dissabte 4 de juliol i dimarts 7 de juliol | 4 partits de vuitens de final
  • Entre dijous 9 de juliol i dissabte 11 de juliol | 3 partits de quarts de final
  • Dimarts 14 de juliol a les 21 h i dimecres 15 de juliol a les 21 h | Les dues semifinals
  • Dissabte 18 de juliol a les 22 h | Partit pel tercer i quart lloc
  • Diumenge 19 de juliol a les 21 h | La gran final

Programació especial amb Gemma Nierga

Als partits d'Espanya de la primera fase i cada dia a partir de vuitens de final, La 2Cat emet un programa especial presentat per la periodista Gemma Nierga per fer la prèvia, l'anàlisi al descans i el postpartit. L'espai comptarà amb la participació del periodista Sergi Mas, de l'imitador Edu Mutante i del periodista d'RTVE Marc Brau. Mas aportarà la seva visió particular, Mutante donarà veu a diferents personatges del món de l'esport i de la societat catalana, i Brau s'encarregara de l'anàlisi. Cada programa comptarà amb la visita d'un convidat molt especial.

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