Quan i on veure el Mundial en català?
- La 2Cat emet en directe i en català els millors partits del Mundial de futbol
- Gaudeix el millor matx de cada dia i tots els d'Espanya, així com el partit d'inauguració, semifinals i final
La 2Cat ofereix en directe i en català la retransmissió dels millors partits del Mundial de futbol 2026 que es disputa als Estats Units, Canadà i Mèxic des de l'11 de juny fins al 19 de juliol. S'estrena el nou format amb 48 seleccions, la xifra més alta de la història, i amb més partits que mai.
Gaudeix del millor matx de cada dia, de tots els compromisos de la selecció espanyola, del partit inaugural, de 6 partits dels setzens de final, 4 de vuitens, 3 de quarts, de les dues semifinals i de la gran final. Els periodistes d'RTVE Joan Carles Garcia i Albert Font s'encarreguen de la narració en llengua catalana dels partits. Els exfutbolistes Olga García i Lluís Carreras s'encarregaran de l'anàlisi tècnica.
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Quins partits emet La 2Cat?
De l'11 al 28 de juny, La 2Cat ofereix els següents partits de la fase prèvia del Mundial:
- Dijous 11 de juny a les 21 h | Mèxic - Sudàfrica (partit d'inauguració)
- Divendres 12 de juny a les 21 h | Canadà - Bòsnia
- Diumenge 14 de juny a les 00 h | Brasil - Marroc
- Diumenge 14 de juny a les 19 h | Alemanya - Curaçao
- Dilluns 15 de juny a les 18 h | Espanya - Cap Verd
- Dimarts 16 de juny a les 21 h | França - Senegal
- Dimecres 17 de juny a les 22 h | Anglaterra - Croàcia
- Dijous 18 de juny a les 21 h | Suïssa - Bòsnia
- Divendres 19 de juny a les 21 h | Estats Units - Austràlia
- Dissabte 20 de juny a les 19 h | Holanda - Suècia
- Diumenge 21 de juny a les 18 h | Espanya - Aràbia Saudita
- Dilluns 22 de juny a les 19 h | Argentina - Àustria
- Dimarts 23 de juny a les 22 h | Anglaterra - Ghana
- Dijous 25 de juny a les 00 h | Escòcia - Brasil
- Dijous 25 de juny a les 22 h | Equador - Alemanya
- Dissabte 27 de juny a les 02 h | Uruguai - Espanya
- Diumenge 28 de juny a les 01:30 h | Colòmbia - Portugal
Del 28 de juny al 19 de juliol, La 2Cat emet:
- Entre diumenge 28 de juny i divendres 3 de juliol | 6 partits de setzens de final
- Entre dissabte 4 de juliol i dimarts 7 de juliol | 4 partits de vuitens de final
- Entre dijous 9 de juliol i dissabte 11 de juliol | 3 partits de quarts de final
- Dimarts 14 de juliol a les 21 h i dimecres 15 de juliol a les 21 h | Les dues semifinals
- Dissabte 18 de juliol a les 22 h | Partit pel tercer i quart lloc
- Diumenge 19 de juliol a les 21 h | La gran final
Programació especial amb Gemma Nierga
Als partits d'Espanya de la primera fase i cada dia a partir de vuitens de final, La 2Cat emet un programa especial presentat per la periodista Gemma Nierga per fer la prèvia, l'anàlisi al descans i el postpartit. L'espai comptarà amb la participació del periodista Sergi Mas, de l'imitador Edu Mutante i del periodista d'RTVE Marc Brau. Mas aportarà la seva visió particular, Mutante donarà veu a diferents personatges del món de l'esport i de la societat catalana, i Brau s'encarregara de l'anàlisi. Cada programa comptarà amb la visita d'un convidat molt especial.
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