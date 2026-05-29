Joan Tardà: "Sánchez hauria d'aguantar tot el que pogués"
- L'exportaveu d'ERC al Congrés creu que hi ha una "voluntat manifesta d'enderrocar aquest govern" per part de la justícia
- Tardà reivindica un front d'esquerres a Catalunya liderat per Rufián a les generals i per Junqueras a les catalanes
L'exportaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha aplaudit la decisió de la direcció d'Esquerra de donar suport al govern de Pedro Sánchez fins que no hi hagi una sentència sobre les diferents causes judicials que demostrin un finançament "fraudulent" del PSOE. "En honor a la nostra trajectòria de coherència, que és el que vam fer amb el PP, s'hauria d'actuar d'igual manera", ha assenyalat l'antic diputat republicà, sobre la moció de censura que van votar per substituir a Mariano Rajoy per Sánchez el 2018 arran del cas Gürtel.
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4, Tardà creu que "Sánchez hauria d'aguantar tot el que pogués" i evitar unes eleccions anticipades que posin fi a la legislatura.
L'antic dirigent d'ERC creu que "hi ha una voluntat manifesta d'enderrocar aquest govern" per part de la justícia, tot i que no ha descartat que "existeixin indicis o fets fraudulents". "Posen setge a les famílies, els entorns i els partits polítics, i es vulneren drets", ha assenyalat sobre les causes judicials que envolten a Sánchez i el PSOE. A més, ha recordat que quan era diputat al Congrés insistia cada setmana en les "anomalies" de la judicatura que patien els partits independentistes: "Ara ho pateixen ells amb escreix, perquè no respecten res".
En aquesta línia, Tardà veu que hi ha un "biaix" en el sistema judicial espanyol que "té una finalitat política" quan els casos que afecten els partits d'esquerra van a una "velocitat vertiginosa i els altres a pas de tortuga".
Sobre la recent investigació a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, Tardà ha reconegut que primer va pensar que "aquest home és innocent". Després de llegir-se la interlocutòria del jutge, ha aclarit que "potser és un gran inconscient". El republicà veu una "doble traïció" en ser corrupte i d'esquerres: "Quan l'esquerra comet actes fraudulents, el que es menja és l'intangible dels valors de les esquerres".