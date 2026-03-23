Joan Tardà defensa un front d'esquerres catalanes que sigui "mirall" per a les espanyoles
- L'exdiputat d'ERC al Congrés replica a Nogueras de Junts que "hagi normalitzat el vot favorable a iniciatives de PP i Vox"
- Reivindica que Esquerra ha de confrontar i col·laborar amb el PSC per superar la "cultura dels vetos"
L'exdiputat d'Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés dels Diputats, Joan Tardà, ha tornat a defensar un front d'esquerres independentistes i sobiranistes que es presenti a les pròximes eleccions catalanes i espanyoles. "L'existència d'aquest front actuaria com un mirall perquè fora de Catalunya les esquerres s'articulessin", ha assegurat.
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2CAT i Ràdio 4, Tardà considera que aquesta és la intenció de Gabriel Rufián, que amb les seves últimes declaracions i debats vol "espavilar" les esquerres espanyoles. Per al republicà, "hi ha d'haver un bé superior: impedir que PP i Vox guanyin", en les generals del 2027.
“☕ @JoanTarda defensa que el front d'esquerres catalanes sigui un mirall per a les espanyoles— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 23, 2026
🗣️ "La voluntat de Rufián és espavilar-les. El que ha fet és dir-los: 'Si fracasseu, patirem tots'. Hi ha d'haver un bé superior: impedir que PP i Vox guanyin"
📲… pic.twitter.com/ABcKfc6eNq“
Preguntat sobre l'acte de Rufián amb Irene Montero i Xavier Domènech, l'exdiputat d'ERC ha descartat que s'interpreti com una possible aliança electoral d'Esquerra amb Podem i puntualitza que la política d'aliances de la formació republicana les "decideix la militància".
Tardà ha assegurat que ERC debatrà i votarà sobre si el partit ha d'impulsar un front d'esquerres a Catalunya, ja sigui amb una consulta interna recollint 800 signatures o amb una conferència nacional. "El problema és que aquest debat encara no s'està fent amb la mateixa intensitat a la CUP i als Comuns", ha assenyalat.
“☕ @JoanTarda assegura que ERC debatrà i votarà sobre si el partit ha d'impulsar un front d'esquerres català— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 23, 2026
🗣️ "El problema és que aquest debat encara no s'està fent amb la mateixa intensitat a la CUP i als Comuns"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/aoYJKcjnty“
La proposta de Tardà és que "tots els partits situats a l'esquerra del PSC, independentistes i sobiranistes", referint-se a ERC, Comuns i CUP, integrin una mateixa llista amb un mateix candidat "sense necessitat de renunciar al logo del partit i incorporant representants dels moviments socials". "Si a Catalunya les esquerres no perden cap vot, si conreem la cultura de la unitat popular, és possible contribuir de manera més eficaç que no guanyi el PP i VOX, i el 2028 guanyar les eleccions (catalanes)", ha defensat.
“☕ @JoanTarda creu que la idea del "front ampli" que havia proposat a Catalunya en anteriors eleccions ara "ha mutat en un front d'esquerres"— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 23, 2026
🗣️ "És possible que puguem contribuir que no guanyi PP i Vox i el 2028 guanyar les eleccions"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/6X5ReG9VHp“
Preguntat sobre el pas de la unitat independentista a la unitat de les esquerres, Tardà considera que el precedent de "Junts pel sí era l'única manera d'impedir que la burgesia catalanista es desempallegués del Procés", en referència a la llista conjunta d'Esquerra amb Convergència a les eleccions catalanes del 2015. "A vegades les esquerres s'han de menjar gripaus", ha afegit, i ho ha comparat amb Francesc Macià quan va acceptar l'Estatut d'Autonomia l'any 1931 després de declarar la República Catalana.
Junts, "acomplexat" per Aliança Catalana
Sobre les crítiques de la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, a Joan Tardà per criticar el llegat de Junts pel Sí, el republicà li critica que "hagi normalitzat el vot favorable a iniciatives de PP i Vox". Creu que Junts està "acomplexat" davant el creixement en els sondejos d'Aliança Catalana i perquè "els van menjant el terreny".
"És preocupant que no sigui capaç de combatre la ultradreta. Per primera vegada, el catalanisme polític està contaminat pel feixisme", ha asseverat. L'exdirigent d'Esquerra qüestiona que les decisions polítiques de Junts responguin al seu electorat i veu possible que acabi donant suport una presidència del líder del PP Alberto Núñez Feijóo.
“☕ @JoanTarda replica @miriamnoguerasM: critica que "hagi normalitzat el vot favorable a iniciatives de PP i Vox"— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 23, 2026
🗣️ "És preocupant que no sigui capaç de combatre la ultradreta. Per primera vegada, el catalanisme polític està contaminat pel feixisme"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/3LZECuEmOg“
"Si Junts deixés d'actuar amb el budell i passés a actuar amb el cervell, el que faria és combatre Aliança", els hi ha recomanat Tardà. El republicà considera que els de Puigdemont han fomentat la "rancúnia" i la "frustració", en comptes de gestionar el final del procés independentista com va fer Esquerra. "Responsabilitzo a Junts que no hagi fet els deures de matar-ho políticament", els ha acusat.
Superar la "cultura dels vetos" amb el PSC
Davant les negociacions pels pressupostos entre el Govern i ERC, Tardà reivindica que la seva formació combini la "confrontació" i la "col·laboració" amb el PSC. "Només serem capaços de construir una solució, més o menys definitiva, d'articulació de Catalunya i l'Estat espanyol si interpel·lem al conjunt de la societat catalana. Si superem la cultura dels vetos", ha advocat. "No hi ha solució sense el socialisme català", ha afegit.
“☕ @JoanTarda reivindica que ERC ha de confrontar i col·laborar amb el PSC: creu que cal superar la "cultura dels vetos"— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 23, 2026
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/wIPL6RExrq“
Sobre aquesta qüestió, el republicà defensa com un "èxit" que s'incorporés en el pacte d'investidura la creació de la Convenció Nacional per a la Resolució del Conflicte, un instrument que creu que servirà per "treballar una solució on tot el catalanisme pogués sentir-se cridat a construir". Portem dos anys de legislatura i encara no s'hi han posat. ERC i PSC s'ho haurien de mirar", ha instat a les dues formacions, tot i que creu que les energies fins ara han estat posades en Rodalies i el finançament.