Els casos judicials que envolten Sánchez i el PSOE sacsegen la continuïtat de la legislatura
- Sumar descarta abandonar el govern de coalició, mentre Junts demana explicacions als socialistes
- El PP exigeix eleccions anticipades, mentre VOX reclama als populars que presentin una moció de censura
La continuïtat de la legislatura està en dubte davant la nova investigació judicial pel cas Leire Díaz amb l'entrada de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Ferraz. Aquesta actuació policial ha afegit més pressió a tots els casos de presumpta corrupció i tràfic d'influències que envolten els socialistes i l'entorn de Pedro Sánchez. Aquesta investigació del jutge Santiago Pedraz sobre una suposada xarxa per boicotejar trames judicials, se li suma al cas Zapatero, al del germà de Sánchez i el de Begoña Gómez, la dona del president, així com els d'Ábalos i Santos Cerdán.
Els socialistes defensen la continuïtat del govern de Sánchez perquè "té un pla de treball i un programa legislatiu que està avançant". El diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza, ha assenyalat que hi ha "comportaments judicials erràtics" que "treuen credibilitat al món de la justícia". En aquesta línia, ha acusat el PP d'influir en les magistratures amb "tots els seus recursos polítics i d'influència, amb l'ajuda de Vox".
Malgrat això, Zaragoza ha remarcat que la resposta del PSOE davant d'aquests casos judicials "és col·laborar" i "donar tota la informació", malgrat que veu "dues vares de mesurar" a la justícia fent menció que el judici del cas Púnica ha trigat 15 anys a iniciar-se.
Sobre la petició d'informació del jutge Santiago Pedraz dels comptes de la campanya del PSC al Parlament de 2024, Zaragoza ha manifestat que estan "absolutament tranquils". "La informació la vam donar a la Sindicatura de Comptes i és pública. És claríssim que no hi ha res", ha assegurat el diputat socialista, mentre que ha indicat que PSC i PSOE són "partits diferents".
Sumar ha descartat abandonar el govern de coalició si les causes judicials no demostren que hi ha hagut un enriquiment del PSOE amb diners públics i el seu finançament il·legal. La diputada Aina Vidal veu "lamentable" l'actitud del president Sánchez i ha demanat: "És necessari que expliquin més i que recuperin l'ambició d'aquest Govern. No s'hi val estar aquí per passejar".
Vidal retreu als socialistes que Sumar està "aguantant fora mida" les investigacions judicials al seu soci de govern i els ha exigit "transparència" i "netedat". A més, la formació també ha descartat que Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança perquè "no hi ha els números" i ha apostat per fer polítiques en habitatge o derogar la llei mordassa.
El PP exigeix eleccions i VOX un trencament de pactes
L'entrada de la policia a la seu socialista aquest dimecres ha renovat les energies del Partit Popular per exigir eleccions anticipades. Des de les files populars consideren els casos judicials "d'una gravetat extrema" i demana a Sánchez que dissolgui les Corts i convoqui eleccions com a "últim servei al país".
"No es pot presentar una moció de censura perquè el PSOE té socis", ha assegurat Santi Rodríguez, diputat del PP al Congrés, davant la possibilitat que fracassi per la manca d'una majoria alternativa. Per aquest motiu, Rodríguez pressiona als socis d'investidura perquè facin caure al govern: "Sánchez ha convertit el PSOE en una organització criminal".
Per la seva banda, VOX reclama al PP que faci "tot el que estigui a les seves mans" per treure a Sánchez del govern amb una moció de censura. A més, exigeix als populars que trenquin tots els pactes amb el PSOE tant al Parlament Europeu, com a les ciutats de Ceuta o el Vendrell. "És el moment de no mantenir equidistància ni pactes amb la corrupció i la màfia", ha asseverat Ignacio Garriga, secretari general de VOX.
Junts demana explicacions a Sánchez i Illa
Entre els socis d'investidura, Junts ha demanat a Sánchez que doni explicacions dels casos judicials al Congrés davant una situació "molt greu" i "un escenari absolutament excepcional". Sobre una presumpta ramificació judicial que afecti el PSC, el diputat de Junts, Josep Maria Cruset, també ha reclamat al president Salvador Illa que comparegui al Parlament per explicar la campanya del 2024.
Al contrari que ha fet el PNB de demanar al PSOE que no esgoti la legislatura, Junts ha evitat pronunciar-se sobre si cal un avançament electoral o s'ha de presentar una moció de censura contra Sánchez.