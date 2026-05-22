Albiach adverteix que faran caure el govern pel cas Zapatero si hi ha intervenció de Sánchez o el PSOE
- La presidenta dels Comuns al Parlament anuncia que investigaran si hi havia comissionistes pel projecte del Hard Rock
- Albiach reclama "claredat" a Rufián sobre la seva proposta electoral: "S'està esgotant el temps dels tuits"
La presidenta dels Comuns al Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, ha llançat una advertència al govern espanyol per la investigació judicial a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero si es demostren vincles amb l'executiu o els socialistes. La diputada ha assegurat que hi ha "dues línies vermelles que si es traspassen, el govern caurà" com és "si hi ha algun tipus d'intervenció directa de Pedro Sánchez en qüestions de corrupció" o "si hi ha finançament il·legal del PSOE".
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4, Albiach ha demanat "prudència", a la vegada que ha descartat que sigui "lawfare". "Hem de conèixer a fons tot el que està passant", ha assenyalat sober el cas judicial contra Zapatero. En aquest sentit, també ha afirmat que és necessari "regular molt bé on comença el lobbisme i on comença el tràfic d'influències", així com el "que poden o no poder fer els expresidents".
🗣️ "Hem de conèixer a fons tot el que està passant" amb Zapatero
Sobre el vincle de la trama del cas Zapatero amb comissions del 3% si prosperava el Hard Rock a Tarragona, la líder dels Comuns s'ha declarat que no li agafa per sorpresa. "Tampoc m'ha estranyat tant, segurament sí que estigui possiblement vinculat a Zapatero", ha expressat davant l'auto judicial que situa a un amic empresari de l'expresident. "Darrere aquests pelotassos urbanístics sempre acostumen a haver-hi històries rares de comissions i interessos empresarials", ha valorat.
Preguntada per si aquestes empreses de la trama estan darrere les pressions del PSC en l'anterior legislatura per tirar endavant el Hard Rock, Albiach creu que seria "molt greu", però que cal ser "molt prudent". Sobre aquesta qüestio, ha assegurat que els advocats del partit estan analitzant l'auto judicial per "investigar quina informació hi ha veritablement".
🗣️ "Tampoc m'ha estranyat tant, segurament sí que estigui possiblement vinculat Zapatero. Semblen acusacions molt greus"
La negativa dels Comuns al Hard Rock van fer fracassar els últims pressupostos de Pere Aragonès i van propiciar l'avançament electoral.
Demana una reunió urgent amb Rufián
Albiach ha tornat a insistir a demanar una reunió "urgent" amb Gabriel Rufián després que es plantegés liderar una coalició d'esquerres sobiranistes i espanyoles de cara les pròximes eleccions generals. "S'està esgotant el temps dels tuits i les conferències. Estem en temps de descompte", ha assenyalat, davant el fet que falta poc més d'un any pels comicis.
Per aquest motiu, la líder dels Comuns ha demanat "claredat" a Rufián sobre la seva proposta electoral. "És molt bona notícia que digui que vol ajudar i que fem equip", ha valorat, a la vegada que ha destacat que "té un capital polític molt important" per la seva capacitat de connectar amb persones de diferents punts d'Espanya.
🗣️ "És molt bona notícia que digui que vol ajudar i que fem equip"
No obstant això, Albiach ha posat sobre la taula la negativa d'ERC a una confluència amb els Comuns. Per aquest motiu, s'ha preguntat si Rufián si "està agafant un camí independent d'Esquerra" i "ha decidit emprendre el seu propi camí". "Volem una reunió per saber en quin punt està", ha afegit.
🗣️ "Està agafant un camí independent d'ERC? L'entrevista a @oriolmollet no tenia res a veure amb el que vaig interpretar de les paraules de Gabriel"
Una direcció general per multar en habitatge
La líder dels Comuns ha criticat que l'executiu no té "voluntat real" d'aplicar la normativa d'habitatge davant dels últims desnonaments del fons holandès New Amsterdam Development per fer 'colivings' en immobles de manera irregular. "Pot posar multes de fins a 900.000 euros i està mirant cap a un altre costat", ha retret fent menció al règim sancionador acordat l'any passat amb el Govern.
En aquesta línia, ha defensat que en l'acord de pressupostos han pactat una direcció general encarregada de sancionar els incompliments en matèria d'habitatge on la persona que ocupara el càrrec serà consensuada amb els Comuns.
🗣️ "Pot posar multes de fins a 900.000 euros i està mirant cap a un altre costat"
Sobre la llei per frenar l'especulació en el mercat de l'habitatge que es va pactar en la primera negociació pressupostària amb el Govern, Albiach ha destacat que els hi agradaria que s'aprovés abans de l'estiu al Parlament i que buscaran el suport d'Esquerra, la CUP i les entitats socials.