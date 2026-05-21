Oriol López: "ERC liderarà a Catalunya amb Rufián un projecte que pot ser molt més ampli"
- El secretari general adjunt d'Esquerra descarta que el partit formi part d'una confluència d'esquerres
- López descarta fer "caure" a Sánchez per la imputació judicial de Zapatero "perquè arribi l'extrema dreta"
El secretari general adjunt d'Esquerra, Oriol López, ha rebaixat les paraules de Gabriel Rufián on es plantejava com a possible líder d'una confluència d'esquerres nacionalistes i espanyoles si li demanessin. "Que tingui ganes de liderar més enllà ho veiem bé", ha expressat López, a la vegada que ha descartat que l'actual portaveu republicà al Congrés abandoni el partit perquè ell "ho ha dit sempre".
"ERC liderarà a Catalunya amb Rufián un projecte que pot ser molt més ampli", ha assegurat López en una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4.
Preguntat sobre aquest hipotètic front ampli a Catalunya, el secretari adjunt d'Esquerra ha avançat que s'anunciaran les integracions a ERC de petites formacions com Comunistes de Catalunya o el partit de Carles Campuzano. Però ha descartat una confluència amb els Comuns: "Nosaltres no ens plantegem això, ens plantegem que molta gent estigui al voltant de Gabriel Rufián i d'Esquerra Republicana".
Sobre possibles aliances amb altres formacions fora de Catalunya, López ha puntualitzat que "tot és parlable". "Els nostres aliats naturals són Bildu a Euskadi i el BNG a Galícia", ha matisat.
Davant dels dubtes que Rufián es presenti per ERC a les pròximes generals, el secretari general adjunt ha deixat clar: "Ell té ganes de presentar-se i nosaltres volem que representi Esquerra".
Satisfacció per l'acord de pressupostos
Des d'Esquerra han celebrat l'acord de pressupostos amb el Govern i es declaren "molt contents del pacte assolit". El secretari adjunt dels republicans ha defensat que serveix per "avançar el país" davant del que titlla de "poca ambició del PSC" i "poca responsabilitat d'altres partits".
Preguntat per què l'acord no es va sotmetre a votació en el Consell Nacional d'Esquerra, López ha explicat que la majoria dels integrants hi va donar suport: "Altres vegades decisions com aquesta s'havien quedat a l'executiva nacional en un àmbit més reduït".
Sobre la recaptació de l'IRPF, una línia vermella abans d'entrar a negociar els pressupostos a principis d'any, López ha assenyalat que ha servit per facilitar l'aprovació dels comptes. "No oblidem l'IRPF i moltes altres coses, com la resolució del conflicte polític", ha reconegut.
Nega la petició d'un indult per Junqueras
En les negociacions entre Govern i republicans, el secretari general adjunt d'ERC ha negat que s'hagi demanat un indult per Oriol Junqueras perquè se li aixequi la inhabilitació que li impedeix presentar-se a les pròximes eleccions ni exercir com a professor universitari. "No, el que estem esperant és la resolució del TJUE (Tribunal de Justícia de la Unió Europea). Marcarà un abans i un després amb l'aplicació de l'amnistia", ha afirmat.
Es manté el suport d'ERC a Sánchez
Sobre la imputació judicial de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero vinculat al cas del rescat Plus Ultra, el dirigent republicà ha assegurat que la seva formació mantindrà el seu suport al govern socialista de Pedro Sánchez. "No farem caure un govern a l'Estat espanyol perquè arribi l'extrema dreta", ha assenyalat.
"Qui ha de donar explicacions serà el PSOE", ha afegit López, encara que entén el suport de Sánchez a Zapatero perquè "encara no és culpable de res.