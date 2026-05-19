Illa i Junqueras segellen l’acord dels pressupostos pendents dels Comuns
- El Govern i ERC escenifiquen el seu pacte després de mesos de negociacions
- Els Comuns s’obren a "recalendaritzar" mesures del pacte pressupostari a canvi de desencallar el conflicte educatiu
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d’ERC, Oriol Junqueras, han formalitzat l’acord pels pressupostos de Catalunya del 2026 després de mesos de negociació i d’un primer intent fallit. El pacte garanteix la base parlamentària del Govern i desencalla uns comptes clau per a l’actual legislatura.
Entre els punts destacats de l’acord hi ha l’impuls de la línia orbital ferroviària, una inversió de més de 527 milions d’euros a l’Agència Tributària de Catalunya, la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca i un pla de barris de 400 milions destinat especialment a municipis petits.
Ara, els Comuns
Un cop segellat l’acord amb ERC, el focus se centra en els Comuns, socis imprescindibles per assegurar l’estabilitat parlamentària. La presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, ha assegurat que la seva formació està disposada a reformular o recalendaritzar algunes mesures de l’acord de pressupostos amb el Govern si això permet alliberar recursos i facilitar un acord amb els sindicats educatius, en ple conflicte al sector.
Albiach, però, ha deixat clar que els Comuns no renuncien a cap de les seves propostes i ha advertit l’executiu que seria “un error” portar el projecte de pressupostos al Consell Executiu sense haver signat abans l’ampliació de l’acord amb la seva formació.
Optimisme del Govern
La consellera d’Economia, Alícia Romero, ha recordat que ja existeix un pacte signat al febrer, però que s’està treballant per actualitzar-lo amb noves demandes. Romero admet que no hi ha grans marges econòmics, especialment davant la petició dels Comuns de 650 milions d’euros per a polítiques d’habitatge.
Algunes reivindicacions, ha apuntat, podrien quedar projectades cap als pressupostos del 2027 i 2028, tot i mostrar-se “optimista” per tancar l’acord aviat i evitar retards en l’execució dels comptes.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, veu “assumible” l’arribada de l’R-Aeroport als Vallesos i aposta per actualitzar el pacte en habitatge i mobilitat.
En paral·lel, el Govern defensa que l’acord educatiu amb sindicats minoritaris ja preveu 500 milions d’euros en millores retributives, tot i mantenir oberta la porta al diàleg amb la resta de sindicats docents. En aquest sentit, el líder d'ERC, Oriol Junqueras, creu que la partida pactada per a educació podrà absorbir les demandes dels sindicats, tot i que els sindicats aspiren a més.
Junqueras no renuncia a recaptar l’IRPF
El president d’ERC ha assegurat que Catalunya es troba davant d’una nova oportunitat per assumir la recaptació de l’IRPF, un cop tancat l’acord de pressupostos amb el Govern. En roda de premsa, ha explicat que aquesta possibilitat passa ara per la tramitació parlamentària al Congrés, un escenari que considera clau per avançar en l’autogovern fiscal.
Junqueras ha detallat que hi ha dues vies obertes: incloure l’IRPF dins la llei del nou model de finançament o bé introduir-lo mitjançant esmenes parlamentàries. Tot i que ERC havia condicionat inicialment el suport als comptes a la recaptació directa del tribut, el líder republicà ha reivindicat l’acord assolit per reforçar l’Agència Tributària de Catalunya i ha defensat que “la manera de fer-ho” és ara a través del debat i la negociació al Congrés.