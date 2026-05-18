Les claus de l'acord de pressupostos a tres bandes
- El tren orbital, el consorci d'inversions, el reforç de l'Agència Tributària i el control de la Zona Franca, principals fites de l'acord d'ERC
- Els comuns exigeixen més en habitatge i en la lluita per la desigualtat, i deixar de banda la línia de l'Aeroport
El Govern i ERC escenifiquen aquesta setmana un acord polític que aplana definitivament el camí dels pressupostos després de constatar que, ara per ara, és impossible avançar en la cessió del 100% de la recaptació de l’IRPF. Davant aquest límit, les dues parts han optat per un pacte pragmàtic, centrat en inversions estructurals, reforç institucional i grans projectes de país.
Tot i l’entesa amb Esquerra, el Govern necessita encara la tercera pota imprescindible: els Comuns. El contingut final dels comptes dependrà de si s’aconsegueix integrar les seves exigències, especialment en mobilitat i habitatge.
🚆 Línia orbital ferroviària: el gran projecte d’infraestructura
Un dels pilars més visibles de l’acord és la línia orbital ferroviària, presentada conjuntament per Govern i ERC.
Dades clau del projecte
- Connexió: Vilanova i la Geltrú – Mataró
- Sense passar per Barcelona
- Inversió estimada: 5.200 milions d’euros
- Calendari: enllestida cap al 2040
- Finançament: principalment de l’Estat, amb possible aportació del BEI
- Estacions i intercanviadors: 39 estacions totals/ 18 de nova construcció/ 12 intercanviadors amb Rodalies i FGC
El traçat aprofitaria infraestructura ferroviària existent i preveu la construcció de 68 km de vies noves. ERC considera prioritari el tram Granollers–Sabadell, clau per descongestionar el Vallès i millorar la mobilitat transversal.
Els republicans defensen que, fins i tot sense pressupostos generals de l’Estat aprovats, el projecte podria avançar mitjançant ampliacions de partides, un mecanisme que no és possible al Parlament de Catalunya, on si cal aval parlamentari.
💶 Reforç de l’Agència Tributària de Catalunya
Un altre eix central és el reforç de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), amb una inversió acordada de 527 milions d’euros fins al 2029.
Objectius principals
- Finançament estable
- Modernització tecnològica
- Millora de processos i gestió de dades
- Increment de la capacitat recaptatòria
Un desplegament en tres fases
- Col·laboració amb Hisenda, amb transferència de funcions d’informació i assistència a la ciutadania
- Reforç estructural de l’ATC
- Assumpció completa de la gestió de l’IRPF
El pla inclou:
- Creació d’una oficina tècnica de governança
- Nova estructura amb tres direccions generals
- Ampliació de plantilla
- Major implantació territorial
🏗️ Consorci d’Inversions: atacar el dèficit històric
Per fer front a l’endèmic dèficit inversor de l’Estat a Catalunya, l’acord impulsa el Consorci d’Inversions.
Després que el Congrés tombés la proposta inicial amb els vots de Junts, s’ha optat per una societat mercantil, que només requereix l’aprovació del Consell de Ministres, sense passar pel Parlament espanyol. Aquestes serien les seves funcions:
- Licitar i adjudicar projectes
- Redactar plans plurianuals
- Supervisar l’execució
- Aplicar mesures correctores si no s’assoleix el 95% d’execució
L’objectiu és disposar d’un pla d’inversions per a la pròxima dècada, amb més agilitat administrativa i menys traves burocràtiques.
🏭 Zona Franca: més pes català en la governança
L’acord preveu un canvi rellevant pel que fa a la participació en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).
- Generalitat: 40–45%
- Ajuntament de Barcelona: 10–15%
- Estat: 45%
Això donaria majoria a la part catalana dins un organisme clau per a la dinamització econòmica, industrial i tecnològica de l’àrea metropolitana. Tot i que l’alcalde de Barcelona n’és el president, el dia a dia el gestiona un delegat de l’Estat, càrrec que ocupa Pere Navarro des del 2018.
🤝 Les carpetes pendents amb els Comuns
Els Comuns exigeixen reformular l’R-Aeroport, el tren llançadora entre Barcelona i el Prat, que consideren orientat principalment al turisme i estendre-la als Vallesos.
Habitatge: endurir sancions i ampliar el parc públic:
- Concrecions sobre la unitat de disciplina amb rang de direcció general
- Enduriment d’inspeccions i sancions
- Una llei per convertir oficines i locals en HPO de manera permanent per construir per exemple 27.000 habitatges públics a Barcelona
- Agilitzar la burocràcia urbanística
- Reactivar i duplicar anualment el Pla de Barris
La lluita contra la desigualtat és l'altra línia vermella dels Comuns per acabar de tancar l’acord pressupostari.
- La formació planteja una taxa del 2% a fortunes superiors als 100 milions d'euros, l'anomenada taxa Zucman.
"🏛️ @Comuns avisen Salvador Illa que "no doni ni calendaris ni acords per tancats" sobre els pressupostos.
