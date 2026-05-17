Setmana clau per aprovar els pressupotos
- Entre dilluns i dimarts s'hauria de signar l'acord de partits per fer dimecres una bilateral Estat-Generalitat
- El Govern treballa amb l'objectiu d'aprovar el projecte de pressupostos divendres en un Consell Executiu extraordinari
El Govern i els seus socis d'investidura, Esquerra Republicana i Comuns, acaben de polir els detalls de la negociació que hauria de desembocar en la rúbrica, previsiblement dimarts, de l'acord que permetrà a Salvador Illa tirar endavant els seus primers pressupostos de la legislatura.
Aquest dilluns hi ha programada una reunió dels Comuns amb el Govern per abordar els últims retocs als comptes. El grup liderat per Jéssica Albiach vol introduir alguns canvis al pacte que ja va assolir a principis d'any amb el Govern. Com que considera que aquests pressupostos han de ser "de legislatura" i per tant, també servirien per als anys 2027 i 2028, els Comuns pretenen blindar els 2.500 milions d'euros d'inversió en polítiques d'habitatge.
A més a més, exigeixen una llei al Parlament per agilitar la lentitud burocràtica que reconverteixi oficines i locals comercials per a fer habitatge de protecció oficial (HPO) amb una condició de manera permanent. També una convocatòria del Pla de Barris, que es dupliqui cada any, i mesures decidires que permetin lluitar contra la desigualtat.
Pel que fa a la mobilitat, un altre eix bàsic de les seves exigències, reclamen que la línia R-Aeroport no sigui "exclusivament un tren per a turistes" i que s'integri a la xarxa de Rodalies fent que arribi fins al Vallès.
Acord amb Esquerra
En paral·lel, aquest dilluns s'han de donar a conèixer els detalls de la nova línia de tren orbital pactada entre Govern i Esquerra Republicana. Es tracta de la contrapartida que han demanat els republicans després de constatar que era impossible avançar en la cessió de la recaptació del 100% de l'IRPF. El projecte es remunta a fa més d'una vintena d'anys i, de fet, el pla original ja contemplava que aquest 2026 la línia estigués plenament operativa.
Segons el que han acordat ara Govern i Esquerra, la línia hauria d'estar enllestida cap al 2040 amb un cost de 5.200 milions finançats íntegrament per l'Estat. Per dotar de contingut aquest pacte està previst convocar dimecres una reunió de la comissió bilateral Estat-Generalitat que certifiqui aquest compromís.
Una altra de les condicions que els republicans han posat sobre la taula està també estretament vinculada a la inversió en infraestructures. Volen que es creï una societat mercantil que supervisi l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya, després que la falta d'entesa amb Junts al Congrés dels Diputats fes fracassar l'intent de tirar endavant la mesura.
En el marc de l'acord, els republicans volen vendre com un "avenç de sobirania" aconseguir que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca, segons ha avançat l'Agència EFE. A hores d'ara, aquest organisme creat el 1916 està presidit per l'alcalde de Barcelona, però a la pràctica qui el gestiona en el dia a dia és un delegat nomenat pel govern espanyol. Des del 2018 aquesta responsabilitat l'ostenta Pere Navarro, antic primer secretari del PSC.
La voluntat d'Esquerra és que a partir d'ara la Generalitat tingués un pes d'entre el 40 i el 45% i l'Ajuntament de Barcelona al voltant del 10 o el 15%. Això faria que l'Estat es quedés amb un 45% i, per tant, la "part catalana" tindria majoria.
A tot plegat hi ha donar el vistiplau un Consell Nacional d'ERC convocat dilluns a la tarda. Tot apunta que el sí als pressupostos serà avalat per una àmplia majoria del màxim òrgan del partit entre congressos, de manera que dimarts el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'ERC, Oriol Junqueras, estarien en condicions de signar formalment i públicament el pacte.
Comptes aprovats al juliol
Si tot va com està planificat, el Govern convocarà divendres un Consell Executiu extraordinari per aprovar el projecte de nous comptes que enviarà al Parlament per iniciar-ne la tramitació. És el segon intent després que l'executiu d'Illa es veiés obligat a retirar el març passat els pressupostos en constatar que no disposava de vots suficients per la negativa d'Esquerra a donar-hi suport.
Ara, amb l'aval d'una majoria pràcticament lligat, l'executiu sí que confia poder tenir aprovats i en vigor els primers pressupostos de la legislatura abans de marxar de vacances. La voluntat del Govern seria tenir-los a principis de juliol, però la tramitació al Parlament es podria allargar si algun grup presenta, per exemple, un recurs davant del Consell de Garanties Estatutàries. En el pitjor dels casos, la previsió de l'executiu és que estiguin llestos abans que acabi el mes de juliol.