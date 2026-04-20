Govern i ERC impulsen el Consorci d’Inversions per millorar l’execució de les infraestructures
- Alícia Romero reivindica lleialtat institucional i la necessitat d'assolir consensos des de Catalunya sobre les inversions prioritàries
- El nou Consorci d'inversions s'encarregaria de planificar i prioritzar i una societat mercantil depenent de l'estat d'agilitar l'execució final
El govern català vol “passar de la queixa a les solucions” i resoldre l'endèmic dèficit inversor a Catalunya per part de l'Estat. Una eina clau per aconseguir-ho hauria de ser el nou Consorci d’Inversions que el mateix executiu català ha presentat amb ERC en un acte conjunt al Cercle d’Economia.
La iniciativa és un dels compromisos de l’acord d’investidura entre el PSC i els republicans i preveu la creació d’un òrgan paritari Estat-Generalitat per gestionar i executar les inversions de l’Estat a Catalunya.
La creació de l’organisme es debatrà el 28 d’abril al Congrés dels Diputats, després que la proposició de llei dels republicans hagi estat acceptada. La proposta pactada preveu que el consorci tingui una societat mercantil que pugui licitar i adjudicar els projectes, a més de redactar plans plurianuals i establir mesures correctores en cas de no complir amb l’execució del 95% dels projectes pressupostats.
Consens a Catalunya per prioritzar
Segons el Govern, el consorci ha de servir per a “l’impuls, la planificació, la gestió i l’execució de les inversions estatals a Catalunya”. La presentació ha anat a càrrec de la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, i del director general d’ERC, Lluís Salvadó.
Romero ha defensat que Catalunya ha de “passar de la queixa a les solucions” i s’ha mostrat convençuda que el nou consorci pot ajudar a revertir el dèficit històric i la baixa execució d’infraestructures. La consellera ha apel·lat a la lleialtat institucional amb l’Estat, però també a la necessitat d’aconseguir consensos interns a Catalunya per poder prioritzar les inversions.
La titular d’Economia ha reclamat també autocrítica, assegurant que “sempre carregar les culpes als altres tampoc funciona”. En aquest sentit, ha destacat que el 2025 s’han executat 3.400 milions d’euros, una xifra molt superior a la d’anys anteriors, quan no s’arribava als mil milions, i ha expressat la voluntat de superar els 4.000 milions el 2026.
Societat mercantil executora
El consorci preveu l’elaboració d’un pla plurianual d’inversions per a la propera dècada. Salvadó ha assegurat que aquest pla ha de ser l’eix central del consens i ha de permetre reprioritzar inversions i aplicar mesures correctores.
La proposta de llei inclou la creació d’una nova societat mercantil dependent del consorci, que aportarà més agilitat i, en ser reconeguda com a pròpia de l’Estat, escurçarà els terminis d’execució d’estudis, projectes i obres.
53.800 milions en infraestructures
“Avui és un gran dia”, ha valorat el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, que ha apostat per fer les coses “com toca”. Segons un estudi de l’entitat, Catalunya necessitarà una inversió de 53.800 milions d’euros en infraestructures fins al 2043 per executar les actuacions que necessita la xarxa.
Per la seva banda, el president de Pimec, Antoni Cañete, ha assenyalat que el problema actual és que “en molts períodes no s’executa ni el 50%” del pressupost total per Catalunya. Per això, ha apostat per tenir instruments que, també gràcies a la participació de la societat civil, garanteixin que no es perd “el cost d’oportunitat” i la competitivitat del país.