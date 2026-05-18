La línia orbital ferroviària vol trencar el model radial
- El Govern presenta la línia orbital ferroviària entre Mataró i Vilanova, un projecte de 5.200 milions per transformar la mobilitat a Catalunya.
- La previsió més optimista apunta que la línia estaria en funcionament el 2041 tot i que els experts ho veuen molt optimista
El Govern de la Generalitat ha presentat la línia orbital ferroviària que ha d’unir Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona, amb l’objectiu explícit de trencar el model radial de la xarxa ferroviària de passatgers de Catalunya.
El projecte connectarà ciutats clau com Granollers, Sabadell, Terrassa i Vilafranca del Penedès, i busca donar resposta a les necessitats de mobilitat de la segona corona metropolitana, vertebrant millor el territori i reduint la dependència del pas per la capital.
🏛️ Presentació política i suport institucional
La proposta s’ha fet pública en un acte institucional amb la participació del president de la Generalitat, Salvador Illa, la consellera Sílvia Paneque, el president d’ERC, Oriol Junqueras, i diversos alcaldes dels municipis implicats.
El projecte compta amb un ampli suport polític i municipal, que el veu com una infraestructura clau per al desenvolupament econòmic i territorial de Catalunya. La
💶 Cost, dimensions i impacte previst
La línia orbital tindrà un cost estimat de 5.200 milions d’euros i una longitud total de 120 quilòmetres, dels quals 68 quilòmetres seran de nova construcció. El traçat preveu 40 estacions, 23 de noves, i es calcula que donarà servei a 30 milions de passatgers anuals.
La previsió més optimista situa l’entrada en funcionament completa de la línia l’any 2041, amb temps de trajecte competitius entre els principals nuclis urbans. El projecte es remunta a fa més d'una vintena d'anys i, de fet, el pla original ja contemplava que aquest 2026 la línia estigués plenament operativa.
“🚂 El Govern i @Esquerra_ERC recuperen el projecte de línia orbital ferroviària que el tripartit va presentar fa més de 20 anys i que preveien que funcionés des del 2015 pic.twitter.com/MKf9TUBEji“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 15, 2026
🗺️ Una xarxa en malla i sense passar per Barcelona
Un dels principals valors afegits del projecte és que permetrà disposar de trens que no passin per Barcelona, configurant una xarxa en malla amb múltiples punts d’intercanvi amb Rodalies i Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).
Segons l’enginyer Manel Villalante, exdirector general de Transport Terrestre, la línia és “necessària” per donar coherència a la xarxa actual i respondre a una demanda creixent de mobilitat, tot i advertir que el calendari és “exigent” després d’haver perdut dues dècades.
🛠️ Fases del projecte i calendari
El projecte es desplegarà en diverses fases. La fase 0 reforçarà la línia R8 de Rodalies fins al 2030. La primera fase, prevista per al 2034, unirà Granollers Centre i Terrassa Centre amb una inversió de 665 milions.
La segona fase connectarà Mataró i Granollers (2037, 1.450 milions), la tercera unirà Terrassa Oest i Vilafranca (2040, 1.150 milions) i la quarta completarà el tram Vilafranca–Vilanova el 2041, amb 1.400 milions.
El finançament es vol incorporar als acords de la bilateral Generalitat-Estat, amb la voluntat que sigui l’Estat qui assumeixi el cost.