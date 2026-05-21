Els Comuns segellen amb el Govern l'acord de pressupostos
- L'acord preveu 2.500 milions per a habitatge, reforça la llei de barris i reformula l’R-Aeroport com a línia de Rodalies
- Un Consell extraordinari aprovara els comptes aquest divendres al matí i posteriorment serà presentat al Parlament
El Govern i els Comuns han tancat finalment l'acord de pressupostos. Era el darrer pas que faltava per convocar, aquest mateix divendres, un Consell Executiu extraordinari per aprovar-los i presentar-los formalment al Parlament. La previsió d'Economia és que es puguin aprovar definitivament durant la primera quinzena de juliol, una vegada superats tots els tràmits preceptius.
En la seva exposició sobre els detalls dels acords, Albiach ha advertit que fiscalitzaran "cada dos mesos" el compliment dels acords i que seran molt exigents i, si cal "demanaran la assumpció de responsabilitats".
Les claus de l'acord amb els comuns
- L'acord preveu destinar 2.500 milions d’euros a polítiques d’habitatge, amb l’objectiu d’ampliar el parc públic. El pacte inclou l’impuls d’una proposició de llei per mobilitzar més Habitatge de Protecció Oficial (HPO) mitjançant la reconversió de baixos comercials i oficines.
- Una altra clau de l’acord és la creació d’una Direcció General dins el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica per gestionar les multes per incompliments de la llei d’habitatge. Els Comuns volen consensuar amb el Govern la persona responsable, destacant la necessitat d’un perfil amb “sensibilitat i trajectòria” en l’àmbit.
- El pacte consolida l’augment de la llei de barris, que passarà de 200 a 400 milions anuals no només el 2026, sinó també el 2027 i 2028. La mesura permetrà actuar en 40 barris cada any, arribant a 120 municipis en el conjunt del període.
- Sobre la limitació de la compra especulativa, els Comuns treballen per aprovar la llei abans de l’estiu, amb la voluntat d’incorporar ERC i la CUP perquè sigui “una llei de país”.
- En mobilitat, l’acord reformula el projecte de l’R-Aeroport perquè el 2030 esdevingui una prolongació de l’R4 i una línia més de Rodalies, amb connexió al Vallès Oriental i Occidental.
La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha prioritzat un acord amb els docents i s’ha mostrat disposada a recalendaritzar partides per donar marge al Govern.
Marge pressupostari
La consellera d’Economia, Alícia Romero, ha celebrat l'acord: "Crec que tots volíem Pressupostos fa un temps. Ha costat, ha estat una negociació exigent, ho va ser la d'Esquerra Republicana, ho ha estat també la dels Comuns", ha valorat destacant que en moments difícils i d'incertesa, les tres formacions progressistes s'han posat d'acord.
Ha concretat que les regles de despesa i l'objectiu de dèficit no canvien, per tant, les grans xifres totals del projecte tampoc el faran, però que sí que s'incorporaran els recursos que es contemplaven en la disposició addicional del projecte de febrer per a incorporar els futurs compromisos que hi hagués amb ERC.
D'altra banda, Romero veu “plausible” que la cessió de la recaptació de l’IRPF arribi al setembre-octubre, i ha instat Junts a permetre tramitar el model de finançament.