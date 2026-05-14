Aina Clotet preestrena 'Viva' a la Setmana de la Crítica de Cannes: "Estem superemocionats"
- L'actriu debuta a Cannes com a directora, productora i guionista en aquest film participat per RTVE
- Clotet ha explicat a El segon cafè que va començar a escriure el guió fa sis anys
Aina Clotet projecta demà divendres la seva òpera prima com a directora, guionista i protagonista a la Setmana de la Crítica de Cannes. "És una secció molt bonica que agafen només set pel·lícules en competició i hem tingut la sort de ser una de les seleccionades. Així que estem superemocionats", ha expressat l'actriu catalana a El segon cafè de La 2Cat.
La ciutat francesa acull la primera projecció d'aquesta història, que s'ha gestat lentament: "Vaig començar fa molts anys a escriure aquest guió: fa més de sis anys." La catalana ha donat les gràcies també a tot l'equip que l'ha acompanyat en aquest procés, perquè "el cinema és un dels treballs més col·laboratius".
Clotet, que ha connectat amb El segon cafè acompanyada dels actors Marc Soler i Guillermo Toledo, ha preguntat els seus companys com ha estat tractar amb una directora que fa alhora de protagonista. "Ha estat una experiència increïble, perquè mai havia treballat amb una directora i actriu protagonista i, a sobre, amb un guió meravellós", ha valorat Toledo.
"Desgraciadament, encara hi ha directors que no entenen els actors: inclús per a alguns ets un mal necessari; preferirien tenir un ninot", ha assenyalat Toledo. Segons explica l'actor, el treball a Viva ha estat completament diferent gràcies a l'experiència de Clotet com a actriu: "És fonamental a l'hora d'entendre i de donar les indicacions."
Viva és un film que compta amb la participació de RTVE i s'estrenarà als cinemes el pròxim 19 de juny. Però la primera prova de foc serà demà a Cannes, allà es podrà mesurar l'impacte de la història d'Aina Clotet en el públic.
L'argument de Viva
Viva relata la història de la Nora, una dona de quaranta i pocs anys que acaba de superar una malaltia i que, després d'aquesta experiència, sent una urgència de viure intensament. Acostumada a exigir-se al màxim en tots els àmbits de la seva vida, Nora està dividida entre l'ordre i la seguretat de la seva relació de tota la vida amb el Tom, i l'aparició inesperada del Max, un jove que desperta en ella una nova pulsió de desig i llibertat.
Mentre intenta recompondre la seva vida personal i professional, la Nora es mou en un context distòpic marcat per una sequera extrema, la deterioració de la salut mental i els avanços científics que prometen allargar la vida humana. Amb humor, intensitat emocional i una mirada profundament humana, Viva aborda temes com la dependència afectiva, la passió, la por a la mort i la necessitat de trencar amb les estructures tradicionals que condicionen les nostres vides.