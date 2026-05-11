Òscar Andreu presenta el llibre 'Manual de defensa del català'
L'humorista i escriptor Òscar Andreu presenta el seu Manual de defensa del català, una obra on posa el termòmetre a la situació de la llengua, planteja les principals amenaces i proposa que els catalans la parlem per tal de mantenir-la. "L'altra persona ha de fer un petit esforç per entendre, que és el que fem quan anem a treballar a l'estranger. (...). De la llengua penja una cultura, de la cultura penja una manera de fer política, penja un país", reivindica sobre la tesi del que ha estat el llibre de no-ficció en llengua catalana més venut per Sant Jordi 2026.
"Va ser una bogeria absoluta, no m'ho esperava", recorda en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, on destaca que el llibre ha suposat un fenomen social, i que ja va anar molt bé de vendes abans de la festivitat literària catalana. "De la gent que venia de fora hem fet nous parlants", considera sobre què ha passat a Catalunya amb els nouvinguts, detallant que alguns que han llegit al llibre li han explicat que han decidit parlar català, tot i ser de fora.
El comunicador sosté que cal fer que el català "sigui necessari", de la mateixa manera que "els espanyols no imposen l'espanyol" perquè "és necessari", i que els altres idiomes facin "un pas enrere" si cal. "El problema no és d'enfrontament i, en tot cas, el conflicte l'han creat els que han volgut imposar la seva llengua sobre la nostra, i ho han intentat durant 300 anys de diverses maneres, amb violència moltes vegades, i d'altres maneres, amb un somriure a la boca".
Andreu defineix diverses tipologies de parlants del català, des dels catalans capaços de fer una frase en català i una altra en castellà, el que anomena el catalanoparlant de Schrödinger "perquè parla i no parla el català alhora, parla dues llengües malament". També hi ha el tipus Rocco Siffredi perquè "el català se'l passen pels pebrots": defineix els empresaris que contracten a gent "de segona categoria perquè no els donen la possibilitat d'entendre la llengua" i "els sous són inversament proporcionals a la cura per la llengua". I també hi ha l'almogàver, la persona que "s'hi posa al 100%" en la defensa de la llengua.
"Jo hi ha un moment que, en comptes de demanar tres vegades el full de reclamacions i trucar als Mossos, faig un monòleg i l'escampo per a tot arreu. És la meva manera de comportar-me com un almogàver, que no ho he estat els 36 primers anys de la meva vida", explica l'humorista sobre on es posiciona en tot plegat. En aquest sentit, diu que ell s'ha fet "a foc lent", també amb la posició i visió sobre la llengua.
Descoberta d'escriptors catalans
Una de les modificacions que va fer amb aquest canvi de xip és llegir més en català "per millorar la llengua" i per poder improvisar millor en la seva feina en català. En aquest sentit, explica què va descobrir quan va decidir llegir determinats escriptors catalans. "Molts m'havien estat amagats i molts se'ls havien intentat apropiar cert espanyolisme", diu citant Josep Pla, Josep Maria de Sagarra, mossèn Cinto Verdaguer o Mercè Rodoreda, amb qui "no ho han aconseguit". "Descobreixo una cosa efervescent i viva. (...). M'explota a la cara i descobreixo un país on val la pena fer arrels i on la llengua del qual et projectà cap al futur".
La polèmica amb el president Illa
Sobre la polèmica per les paraules del president català, Salvador Illa, referint-se a Lleida com a Lérida al parlar en castellà, considera que no s'ho pot permetre algú amb el seu càrrec: "Vinc d'un context absolutament castellanoparlant en el 90% i en la vida em passaria pel cap dir Lérida". Andreu creu que el que no vol és "incomodar": "L'objectiu del PSC i el president és pacificar i que no passi res. Però està passant una cosa molt grossa, aquesta mena de passos enrere amb el català", rebla.
Finalment, celebra que el català hagi tingut presència en la celebració de la Lliga del FC Barcelona després de guanyar el Clàssic contra el Madrid al Camp Nou. Destaca el "quilòmetre zero" i no buscar "l'excel·lència a fora quan la tens a casa", cosa que consideraria de "mal gust". "S'està aconseguit un Barça dels millors de la història amb gent d'aquí. No és una cosa folklòrica, és una cosa que són molt bons", reivindica.