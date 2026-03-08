On i quan veure 'I ara què?', el nou programa de Sílvia Abril
- L'actriu Sílvia Abril estrena I ara què? a La 2Cat on es trobarà amb visites sorpresa
- Després de La recepta perduda, la humorista torna a presentar un programa
Als Premis Goya l'actriu Sílvia Abril va anunciar, molt emocionada, que el dimarts 10 de març estrena un nou programa a La 2Cat: I ara què?. No només li va confessar al periodista cultural Carlos del Amor sinó també a l'actor Peter Vives que proximament també presentarà un nou concurs al canal, Rescat. "Tinc molta il·lusió", comenta la humorista. "M'estreno presentant un programa portant les regnes jo sola", afegeix. El nou programa és un format totalment diferent a La recepta perduda.
Convidats sorpresa!
"És un programa on mai sé qui ve convidat. Estic a casa meva i truquen a la porta", explica Sílvia Abril. I ara què? és un format híbrid entre talk show i late night domèstic on les sorpreses marquen el ritme de cada capítol.
El plató és la casa televisiva de la presentadora. No sap qui la visitarà. Algú crida al timbre i sorpresa! L'espectador podrà veure la reacció de l'actriu quan es trobi amb una persona que no sabrà fins a aquell moment qui és. La naturalitat i la improvització són dos elements claus, ja que durant la conversa no hi haurà guió previ. Curiosa, propera i espontània: així és Sílvia Abril!
Hi ha humor perquè ve innat en el caràcter de la presentadora però no és un programa de sketches ni de monòlegs. I ara què? alterna moments divertits amb altres de més íntims o reveladors dels convidats i convidades, allunyant-se de l'entrevista promocional clàssica. Qui tocarà el timbre de "casa" seva? Dos personatges soprendran l'actriu cada setmana.
Horari
I ara què? no només es podrà seguir en directe cada dimarts a les 22.15 h, en horari de màxima audiència, a La 2Cat, també a RTVE Play. Si no pots mirar el programa en aquell moment, no et preocupis perquè després de l'emissió estarà disponible a la plataforma digital. Sílvia Abril t'espera el 10 de març!
Sílvia Abril, una dona multifacètica
Qui no ha vist mai el seu personatge La Niña de Shrek? L'actriu va saltar a la fama en el programa d'humor Homo Zapping. Des de llavors no ha parat d'apareixer a la televisió com a actriu, humorista, presentadora i, fins i tot, com a "ballarina" acompanyant Rodolfo Chikilicuatre a Eurovisió. A més, ha estat a punt de presentar les campanades a RTVE, però finalment no ho va fer per un problema de salut mental de la seva parella, Andreu Buenafuente.