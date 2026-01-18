Silvia Abril, sobre la presión hacia las cómicas: "Con los años te echas a la espalda lo que opinen de ti"

Silvia Abril (1971, Mataró), la niña de Shrek, es la primera invitada de Al cielo con ella en 2026, convirtiéndose en la madrina del programa. "Tenía unas ganas de que vinieras...", le confiesa Henar Álvarez. La actriz, presentadora y humorista es toda una reina en el mundo de la comedia y había cierta expectación dentro del equipo. De hecho, a la hora de preparar la entrevista, una compañera compartió una anécdota: "Mi hija prefiere cagarse y seguir jugando. Es que es como Silvia Abril". Entre risas, la cómica admite que lo dejó y que era una buena forma de aprovechar más el tiempo de juegos.

"Que la gente se divierta es mi gran leitmotiv", comenta la actriz, que reconoce pasarlo muy bien rodeada de gente, aunque está empezando a descubrir que tener momentos para una misma son también importantes. "Estoy en un momento de mi vida en el que sé transitar por esos estados", sostiene. Sin embargo, su hiperactividad la lleva a organizar talleres de todo tipo: astrología, yoga... o esculpir piedras. "Me encanta que mis amigos y mis amigas descubran cosas que a mí me fascinan", recalca. Pese a lo que pudiera parecer, Silvia Abril tiene mala leche, sobre todo conduciendo y alguna que otra vez en casa. "Parece que los que nos dedicamos a la comedia estamos todo el día jijaja, pero no. También hay veces de puñetazo en la mesa y decir 'Hasta aquí. Se acabó'", comenta.

La presión de la profesión, y también la de las mujeres Con el paso del tiempo, ha aprendido a que las cosas le den cada vez más igual, como cuenta en su libro Pérdidas de risa. Historias de una mujer imperfecta. "Con los años te echas a la espalda lo que opinen de ti. (...) Llega un momento en el que te la suda un poquito. Si no, ¿qué valor tendría cumplir años?", reflexiona la humorista, que cree que la presión de las mujeres en el mundillo es mayor. Por ejemplo, uno de los eventos donde más tuvo que controlar los nervios fue en la gala de los Premios Goya, que presentó junto a Andreu Buenafuente en 2019 y 2020. "Ese es uno de los episodios donde más vaselina me he tenido que echar en la espalda para que me resbalara todo", reconoce la presentadora. A quien más achaca esa presión es a los medios de comunicación, con sus múltiples preguntas, sobre todo ante la posibilidad de que algo salga mal. "No se acaba el mundo después de presentar la gala de los Goya ni empieza el mundo presentando la gala de los Goya", subraya. Relativiza, además, sobre su profesión, en la que lo importante es que la gente se lo pase bien: "Cuando tú goces, ellos gozarán". Silvia Abril en el momento de la congelación. RTVE

La salud de Andreu Buenafuente Las preguntas eran obligadas: ¿Cómo estáis? ¿Cómo está Andreu? "Pues trabajando y poniendo remedio a esta situación, pero bien", comenta su mujer. Henar Álvarez admira su decisión, ya que gracias a ellos se ha conseguido visibilizar lo importante que es parar y tomarse un respiro cuando la salud peligra, también cuando es todo mental. Pero, una pareja tan mediática, ¿puede realmente descansar? "Cuesta más, hay que alejarse más, pero se puede", sostiene Abril. Reconoce, por ejemplo, que no tienen tantos problemas como los deportistas o algunas estrellas del mundo de la interpretación. "Nosotros tenemos la suerte de que todavía podemos viajar y pasar desapercibidos en Japón", comenta la humorista. Buenafuente y Silvia Abril no darán las Campanadas 2025 en RTVE: estos son los motivos Silvia Abril se siente afortunada de todo lo que ha conseguido, especialmente en una profesión con un 80% de paro. "Me lo he currado mucho, pero llevo trabajando mucho rato y todo va siempre más o menos bien. Sí que hay cosas que evidentemente no funcionan como tú esperarías, pero esto es un camino de rosas y espinas", esclarece la presentadora. En el próximo año estrenará tres películas, una obra de teatro y más de cinco series. Con tantos planes reconoce que es difícil gozarlos en condiciones: "A veces es importante disfrutar plenamente de los proyectos, sin nada más". La presión estética es uno de los muchos asuntos que le preocupan. Alguna vez se ha planteado realizarse algún retoque, pero nunca lo ha hecho, pese a que en las redes sociales es algo que está muy extendido. "Tenemos una responsabilidad: que haya referentes en televisión tal y como son", sostiene Abril. Argumenta, además, que es vital que las generaciones futuras vean que no hay problema en lucir imperfecciones. "Mi hija, por ejemplo, no tiene smartphone. Hay que protegerlos. Eso es veneno", admite la humorista.