Sílvia Abril, actriu: "L'Andreu està fent tot el que pot per sortir-se'n i se'n sortirà"
- Andreu Buenafuente va decidir no presentar les campanades a RTVE, amb Sílvia Abril, per problemes de salut mental
- L'actriu abans es deia Sílvia Fernández: per què es va canviar el cognom?
Fa unes setmanes que Andreu Buenafuente, presentador i humorista, va anunciar que aturava un temps la seva carrera professional per “excés de càrrega laboral” i per cuidar la seva salut mental. La parada inclou les campanades de RTVE, que havia de presentar amb la seva dona, també actriu i humorista, Sílvia Abril. És precisament ella qui parla de l’estat de la seva parella en una entrevista al programa Pla seqüència, presentat per Jordi Basté: “Està millor. L’Andreu està fent tot el que pot per sortir-se'n i se’n sortirà.”
La presentadora de La Recepta Perduda afegeix que un dels avantatges que l’episodi d’ansietat de la seva parella s’hagi donat ara és que pot tenir més eines que les que tenia en el passat: “Ha pogut parar, ha pogut reconèixer els símptomes. Quan li va passar fa més de vint anys, el moment era diferent, la societat era una altra”. Sílvia Abril destaca que tant la indústria com l’audiència han estat comprensius amb els problemes de salut mental de Buenafuente.
Sobre les campanades de RTVE, que havien de fer el matrimoni i finalment es van celebrar amb Chenoa i Estopa, l'actriu explica que, a mesura que s’acostava la data, l’humorista veia veure que “era un deadline que feia més nosa que servei” i que “l’estava pressionant a millorar”, així que van decidir retirar-se.
El presentador de Futuro Imperfecto ha reconegut en algunes ocasions que aquest no és el primer episodi de burnout que ha patit. L’any 1999, va haver de deixar la televisió durant un temps per problemes d’ansietat i es va posar en mans de professionals. A Pla seqüència, Abril remarca, també, la importància de demanar ajuda i de visitar el psiquiatre quan és necessari.
La importància de parlar de salut mental
Sílvia Abril també ha tingut experiències relacionades amb problemes de salut mental al llarg de la seva vida. En destaca un trastorn alimentari que va tenir quan estudiava a l’Institut del Teatre. Tot va començar amb una professora que li va fer comentaris sobre el seu pes i li va insinuar que si continuava així de grassa, no seria mai actriu. A partir d’aquí, segons explica Abril, va començar a autodestruir-se. Menjava d’amagat: “En una tarda, podia menjar-me 10 croissants. I no ho explicava a ningú.”
Quan es va adonar que alguna cosa no anava bé, l’actriu va començar a tractar-se pel seu compte en una associació de persones amb trastorns alimentaris. Va patir completament sola aquest trastorn, no li va dir a cap persona en aquell moment. De fet, ha començat a parlar-ne públicament fa relativament poc. Afegeix que està contenta que, almenys, es comenci a parlar d’aquests temes en públic.
Perdre el sentit del ridícul
La parella que formen Andreu Buenafuente i Sílvia Abril, que fa 18 anys que estan junts, vol educar la seva filla de 13 perquè sigui feliç. De fet, l'actriu insisteix en el fet que sempre ha volgut transmetre-li a la Joana que no tingui sentit del ridícul perquè així ningú mai podrà fer-li el mal que li van fer a ella en el seu moment.
La presentadora afirma que la seva filla ja ha viscut algun capítol complicat perquè, assenyala, “els nens són molt cruels”. Però les actituds de l'adolescent sempre l'han sorprès positivament per la seva capacitat de gestió dels comentaris. Per això, Abril considera que és important que “des de petita se sàpiga riure de si mateixa”.