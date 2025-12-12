Buenafuente no está solo: artistas y presentadores que han hecho públicos sus problemas de salud mental
- A principios de diciembre, la cantante Rozalén anunciaba un parón por "agotamiento emocional"
- El cantante Dani Martín o la presentadora Mercedes Milá también se han abierto a hablar de su salud mental
El pasado 21 de noviembre, el presentador y humorista Andreu Buenafuente (Reus, 1965) anunciaba en un comunicado que hacía un parón temporal en su agenda profesional "por motivos de exceso de carga laboral y por prescripción médica". Menos de un mes después, el presentador del programa Futuro Imperfecto (La 1) ha explicado en un vídeo publicado este viernes que no va a poder presentar las Campanadas 2025 junto con su pareja, Silvia Abril, "en este contexto de recuperación" porque tiene que estar bien para hacer lo que le "hace feliz".
No es la primera vez que Buenafuente tiene que frenar por estrés. En 1999, el director de la productora El Terrat tenía 34 años y sufrió burnout (síndrome del trabajador quemado) y decidió parar durante un año. "Pero muy mal parado; ahora pararía mejor", aseguraba en el programa La matemática del Espejo emitido en La 2 el 21 de abril de 2022.
"Hubo una época que me veía incapaz de subir a un escenario, pero nunca dudé que seguiría en esto", se sinceraba el humorista, que acabó compaginando su trabajo con la asistencia a terapia durante siete años hasta que hubo un día en el que dijo "ya estoy".
Una terapia "que nunca creía que haría", tal y como confesaba al periodista Carlos del Amor, conductor del programa de entrevistas. "Hubo un tiempo en este país que hacer terapia era síntoma de debilidad. Se escondía: 'qué van a decir de mí’, 'cómo me va a afectar'", apuntaba Buenafuente.
Veintiséis años después, el presentador catalán vuelve a hacer un paréntesis para tratarse con profesionales y volver a la rueda "cuando sea posible". "No sé muy bien qué va a pasar, pero precisamente la falta de un horizonte exigente es lo que necesita una persona que tiene que parar", ha señalado en el vídeo que ahora vuela por las redes sociales.
Figuras públicas que visibilizan su salud mental
En octubre de 2021, medio año antes del paso de Buenafuente por La matemática del Espejo, el cantante Dani Martín se abría en canal en el programa para contar que acudía a terapia para tratar sus miedos, tales como el abandono, el miedo a ser engañado o al compromiso en la pareja.
"Se lo aconsejo a todo el mundo, es como ir al gimnasio, pero de las emociones, de la cabeza… Todos tenemos un cuarto donde tenemos un montón de cosas y algunas hay que tirarlas ya, otras hay que pasarlas un paño, a otras darles el lugar que merecen... Y creo que hay que trabajar el cerebro y el corazón, porque son las cosas más importantes de nuestra vida", decía el antiguo miembro de El Canto del loco.
La cantante Rozalén también ha anunciado hace pocos días un parón. El pasado 2 de diciembre, la artista manchega explicaba a través de su perfil de Instagram que le había llegado su "descanso de la guerrera" y que sentía "un gran agotamiento emocional".
Tras 15 años de "productividad continua", Rozalén revelaba que necesitaba apartarse de las redes sociales; estar en su casa, en su pueblo con la gente a la que quería y a la que no había podido dedicar el tiempo suficiente; viajar sin trabajar; y el silencio necesario para componer al ritmo que le "dicten sus emociones".
""
Buenafuente no es el único presentador que ha compartido públicamente sus problemas de salud mental. Mercedes Milá confesaba hace tres años en el programa Las tres Puertas (TVE 1) que "la segunda y tercera [depresión], y las que vinieron después" fueron por "exceso de estrés".
"Lo he pasado muy mal, María [María Casado era la periodista que dirigía el programa]. Entonces, al darte cuenta de que una depresión puede acabar contigo, de que una crisis de ansiedad puede acabar contigo, te das cuenta de los límites", subrayaba la veterana presentadora.
La ansiedad "es muy seria" y "nos tenemos que ocupar de eso", decía Milá, que reconocía a la comunicadora que había aceptado acudir al programa en un momento en el que apenas hacía entrevistas por "pena y empatía" al haberla visto llorar durante su entrevista a Pedro Ruiz porque estaba preocupada por la audiencia.
"Solo los que trabajamos en esto sabemos lo difícil que es, lo complicado que es, y encima, después, el numerito", aseveraba la expresentadora de Gran Hermano. Precisamente, su marcha del reality de Telecinco fue "por enfermedad, porque no podía más". "Podía estar llorando toda la semana hasta el jueves, levantarme ese día, coger un coche, ir a televisión, maquillarme, hacer el programa y que nadie se diera cuenta de nada", esgrimía la catalana.
"Esto es un examen diario, pero cuando tienes la responsabilidad de un equipo fuera, eso pesa", opinaba María Casado, en un momento de la entrevista en el que las dos periodistas compartían sentimientos y sensaciones en torno al vértigo que supone subirse a un plató de televisión.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los trastornos mentales son la segunda causa de baja por incapacidad temporal en España. Entre ellos, la depresión es el motivo más frecuente de incapacidad laboral de más de 15 días, con una duración media de 167,9 días. Los diagnósticos de estrés grave crecieron un 230% en España, mientras que a nivel europeo, más de la mitad de las ausencias laborales están relacionadas con el estrés, según el Parlamento Europeo.