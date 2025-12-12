Buenafuente no está solo: artistas y presentadores que han hecho públicos sus problemas de salud mental

El pasado 21 de noviembre, el presentador y humorista Andreu Buenafuente (Reus, 1965) anunciaba en un comunicado que hacía un parón temporal en su agenda profesional "por motivos de exceso de carga laboral y por prescripción médica". Menos de un mes después, el presentador del programa Futuro Imperfecto (La 1) ha explicado en un vídeo publicado este viernes que no va a poder presentar las Campanadas 2025 junto con su pareja, Silvia Abril, "en este contexto de recuperación" porque tiene que estar bien para hacer lo que le "hace feliz".

No es la primera vez que Buenafuente tiene que frenar por estrés. En 1999, el director de la productora El Terrat tenía 34 años y sufrió burnout (síndrome del trabajador quemado) y decidió parar durante un año. "Pero muy mal parado; ahora pararía mejor", aseguraba en el programa La matemática del Espejo emitido en La 2 el 21 de abril de 2022.

"Hubo una época que me veía incapaz de subir a un escenario, pero nunca dudé que seguiría en esto", se sinceraba el humorista, que acabó compaginando su trabajo con la asistencia a terapia durante siete años hasta que hubo un día en el que dijo "ya estoy".

Una terapia "que nunca creía que haría", tal y como confesaba al periodista Carlos del Amor, conductor del programa de entrevistas. "Hubo un tiempo en este país que hacer terapia era síntoma de debilidad. Se escondía: 'qué van a decir de mí’, 'cómo me va a afectar'", apuntaba Buenafuente.

Veintiséis años después, el presentador catalán vuelve a hacer un paréntesis para tratarse con profesionales y volver a la rueda "cuando sea posible". "No sé muy bien qué va a pasar, pero precisamente la falta de un horizonte exigente es lo que necesita una persona que tiene que parar", ha señalado en el vídeo que ahora vuela por las redes sociales.