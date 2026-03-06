Bunyols de bacallà, la recepta d'Ada Parellada per aquesta Quaresma
- La cuinera i propietària del Semproniana ens parla del bacallà: anècdotes, parts i com cuinar-les
- Parellada ens explica com podem fer uns bunyols perfectes, gustosos, torrats per fora i cremosos per dins
RTVE Catalunya
La xef Ada Parellada ens parla del bacallà, que ha passat de ser un peix ideal per a la conservació durant la Quaresma a un producte de prestigi valorat per la seva textura i sabor, amb parts com el morro, la penca i les cocotxes. En una conversa al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens parla d'aquesta menja que podem comprar fresca, congelada o seca.
La cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona ens parla d'històries i anècdotes sobre el bacallà, ens desgrana les seves parts i ens explica com cuinar-lo. En la seva secció Històries de bar també ens regala una recepta ideal per aquesta època: bunyols de bacallà.
|Ingredients
|Preparació
|
|