Bunyols de bacallà, la recepta d'Ada Parellada per aquesta Quaresma

  • La cuinera i propietària del Semproniana ens parla del bacallà: anècdotes, parts i com cuinar-les
  • Parellada ens explica com podem fer uns bunyols perfectes, gustosos, torrats per fora i cremosos per dins
Parellada
RTVE Catalunya

La xef Ada Parellada ens parla del bacallà, que ha passat de ser un peix ideal per a la conservació durant la Quaresma a un producte de prestigi valorat per la seva textura i sabor, amb parts com el morro, la penca i les cocotxes. En una conversa al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens parla d'aquesta menja que podem comprar fresca, congelada o seca.

La cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona ens parla d'històries i anècdotes sobre el bacallà, ens desgrana les seves parts i ens explica com cuinar-lo. En la seva secció Històries de bar també ens regala una recepta ideal per aquesta època: bunyols de bacallà.

Ingredients Preparació
  • 300 g de bacallà dessalat cru
  • 1 ou
  • 1 gra d’all
  • 1 manat petit de julivert
  • 90 g de farina
  • 15 g de llevat químic
  • 100 ml de cervesa
  1. Triturem el bacallà amb l’all i el julivert
  2. En un bol gran batem l’ou i el barregem amb la farina, el llevat i la cervesa.
  3. A banda, triturem el bacallà amb l’all i el julivert. Del julivert només emprarem les fulles, retirant les branques. Integrem el bacallà triturat a la barreja anterior.
  4. Ara prenem una cassoleta amb abundant oli. Quan sigui calent, anem tirant cullerades de massa de bacallà. Anem vigilant que es daurin per totes bandes. No els deixem massa estona perquè no els volem molt foscos, però tampoc blancs. Han de quedar daurats.
  5. Els posem sobre paper absorbent i els servim immediatament. S’han de menjar acabats de fer.
